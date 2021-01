Das Beste der anderen

In der Politik werden einem neuen Amtsinhaber üblicherweise hundert Tage zugestanden, um sich einzuarbeiten. Doch der neue US-Präsident Joe Biden will davon offenbar nichts wissen. Er will die USA im Eiltempo auf einen neuen Kurs bringen. Wenige Stunden nach seiner Vereidigung hat der 46. Präsident der USA bereits siebzehn Erlasse unterschrieben. Welche Trump-Regeln er in den ersten hundert Tagen bis zum 29. April noch ausser Kraft setzt und wo er eigene Akzente setzt, können Sie in einer Auslistung von «The Economist» verfolgen.

♦

Immer mehr Unternehmen wollen in näherer oder ferner Zukunft treibhausgasneutral wirtschaften. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, wollen in Deutschland Konzerne wie SAP, Siemens und RWE spätestens 2040 so weit sein. Allerdings schaut jede Gesellschaft auf sich selbst, statt von den anderen zu profitieren und den Schritt mit ihnen gemeinsam zu gehen. Aussen vor bleibt dagegen oft die weltweite Lieferkette. Dabei gibt es günstige Mittel, diese Emissionen zu verringern, zeigt ein Report.

♦

Letztes Jahr zählte die Schweiz so viele Tote wie nie seit 1918, dem Jahr der Spanischen Grippe. Sagt dieser Vergleich etwas aus? Kaum. Zu diesem Schluss kommt die NZZ. Ebenso wenig hilfreich seien aber auch die Statistiken der Coronaverharmloser. Richtig ist: Seit 1974 berechnet der Bund die Übersterblichkeit, und sie war noch nie so hoch wie 2020. Im vergangenen Jahr sind nämlich 11% mehr Personen gestorben, als statistisch zu erwarten war.