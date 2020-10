Das Beste der anderen

Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erneut rund dreitausend Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die Verdoppelungszeit betrage momentan etwa eine Woche, sagt Stefan Kuster, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, vor den Medien. Wie Recherchen des «Tages-Anzeiger» zeigen, berät der Bundesrat am Mittwoch an seiner Sitzung mögliche nächste Schritte – darunter ist auch eine radikale Variante.

♦

Nicht nur in der Schweiz steigen die Infektionen derzeit rasant an. Auch in Italien hat sich die Lage in nur wenigen Tagen drastisch geändert. Die Kurve steigt jetzt auch dort rapide an. Viele Menschen fühlen sich erinnert an das Trauma zu Beginn der Pandemie, als Norditalien in Europa anfangs am stärksten getroffen war. Die Regierung will einen landesweiten Lockdown trotzdem unbedingt verhindern, schreibt die «Zeit».

♦

Sergio Ermotti hat sich am Dienstag mit einem seltenen Glanzergebnis von der UBS verabschiedet. Ein wunder Punkt des Tessiners war über die letzten Jahre der Aktienkurs der Grossbank. Trotz aller Bemühungen kam er kaum vom Fleck. Auf die gesamte Amtszeit von Ermotti gesehen legte der Börsenwert nur 2% zu. Deshalb stellt sich «Finews» nun die Frage, ob die UBS-Titel unter dem neuen CEO Ralph Hamers nun endlich abheben können.