Das Beste der anderen

Am Sonntag beunruhigte eine Nachricht aus Grossbritannien ganz Europa. Das Virus sei deutlich mutiert und werde möglicherweise noch schwerer zu bekämpfen sein. Viele Länder haben bereits reagiert und ihre Flüge ins Vereinigte Königreich gestrichen. Der «Tages-Anzeiger» hat mit der Epidemiologin Emma Hodcroft gesprochen. Sie meint: «Wenn sich das veränderte Virus in der Schweiz rasch ausbreiten sollte, werden wir kaum mehr um einen strikten Lockdown herumkommen.»

2020 nähert sich seinem Ende. Damit ist es Zeit für Jahresbilanzen und Jahresrückblicke. Im «Spiegel» schaut Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund, auf das ablaufende Jahr zurück. Er meint, dass 2020 als Jahr der Trendwenden in die Geschichte eingehen wird. Zudem hätten die Coronakrise und ihre unkalkulierbaren Folgen so viel Wandel angestossen wie selten zuvor – auch zum Besseren.

Das Coronavirus hat den Alltag für viele Menschen komplett verändert. Wer Glück hat, arbeitet im Home Office. Für Künstler und Saisonniers aber brechen Aufträge weg, sie wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Die «Zeit» geht anhand einzelner Personae den Fragen nach, was Corona für die eigene Arbeit und für das persönliche Konto heisst.