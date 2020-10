Das Beste der anderen

Bob Woodward gehört zu den bekanntesten Gesichter im Journalismus. Er enthüllte einst den Watergate-Skandal, der 1974 zum Sturz des Präsidenten Richard Nixon führte. Auch heute ist er noch ein gefragter Mann – besonders im Hinblick auf die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Mit dem «Spiegel» hat Woodward sich über seine Treffen mit Donald Trump, die tödliche Coronapolitik und das drohende Chaos bei der Wahl unterhalten. Für den 77-Jährigen ist klar: «Es ist immer noch möglich, dass der aktuelle Präsident die Wahl gewinnt.»

Weltweit sind Pharmakonzerne fleissig an der Arbeit, einen Coronaimpfstoff zu entwickeln. Unzählige Zulassungstest sind derzeit im Gange. Doch wie stellen die Genehmigungsbehörden sicher, dass es keine schweren Nebenwirkungen gibt, und dass die Vakzinen die Tragödie der Pandemie hoffentlich bald beenden? Und wie sicher werden die Impfstoffe sein? Diese und weitere Fragen stellt sich der Podcast der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Die Coronakrise fordert in den meisten Branchen Verlierer. Unter grossem Druck steht derzeit der Tourismus. Das zeigt sich gut am Beispiel Ibiza. Auf der balearischen Insel ist dieses Jahr ein grosser Teil der Reisenden weggeblieben. Statt überfüllte Häfen mit teuren Yachten kriegte man immer längere «Hungerschlangen» zu Gesicht. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet über Inselbewohner, die in ihren Autos leben, und über die absurden Mietpreise.