Das Beste der anderen

Das Jahr 2020 hat deutlich mehr Verlierer als Gewinner hervorgebracht. Zur zweiten Gruppe gehört zweifellos das Ehepaar Uğur Şahin und Özlem Türeci. Im Januar haben sie erstmals über das neue Coronavirus in China gelesen. Unmittelbar danach haben sie ihre Forschung nach einem Impfstoff gestartet – mit Erfolg. Das Vakzin wird heute von immer mehr Ländern zugelassen, was für weltweites Aufhorchen sorgt. Die «Süddeutsche Zeitung» lässt das Jahr des Ehepaares Revue passieren.

♦

Der russische Wissenschaftler Sergei Zimov ist eine umstrittene Person. Er will das Ökosystem retten und verfolgt dafür einen gewagten Plan. Auf einem Areal von etwa 160 Quadratkilometern will er die Nachfahren der Arten von einst neu ansiedeln: Bisons, Yaks, Rentiere und sibirische Tiger. Wie «The Economist» berichtet, soll durch die hohe Tierdichte das Auftauen des Permafrosts verhindert oder zumindest verzögert und so die Erderwärmung gedämpft werden.

♦

Apple ist weltbekannt für ihre Innovationen bei Hardware, Software und Kundenservice. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sie sich zu den führenden Unternehmen in der Welt hochgearbeitet. Wie das «Manager Magazin» schreibt, sind für Apples Erfolg auch ihre Organisationsstruktur und das damit verbundene Führungsmodell verantwortlich. Bei Apple gebe es keine General-Manager, sondern nur Experten, die andere Experten führen.