Das Beste der anderen

Zwar steigen in Österreich die Infektionszahlen nicht ganz so stark wie in der Schweiz. Doch auch das östliche Nachbarland macht derzeit die zweite Coronawelle durch. Waren im September noch täglich um die tausend Neuinfektionen eine kritische Marke, so liegt man bei derzeit um die dreitausend – und das Management auf politischer wie administrativer Ebene wirkt komplett hilflos, schreibt die «Welt». So werde Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz vom Macher zum Getriebenen.

Viele haben nicht mehr daran geglaubt, doch am 31. Oktober ist es soweit: der Flughafen Berlin-Brandenburg eröffnet nach jahrelangem Bauchaos seine Tore – fast genau neun Jahre nach dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin. Doch die Freude dürfte nur kurz währen, berichtet die «Zeit». Der neue Berliner Flughafen eröffnet mit einem schier unbezwingbaren Schuldenberg. Allein in diesem Jahr hat die Regierung der Gesellschaft Darlehen und Zuschüsse von über 300 Mio. € zugesagt.

An den Finanzmärkten dreht sich in diesen Tagen wieder die Stimmung. Die europäischen Börsen verloren zum Wochenauftakt deutlich und auch die Wetten auf fallende Kurse mehren sich. Eine Auswertung des «Handelblatt» zeigt, dass es Leerverkäufer besonders auf Onlineversandhändler abgesehen haben. Gestiegen sind zudem ihre Wetten gegen IT-Unternehmen und Biotech-Konzerne.