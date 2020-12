Das Beste der anderen

Das Coronavirus hat den Menschen im ablaufenden Jahr viel Leid gebracht. «Warum lässt Gott diese schreckliche Krankheit zu?», diese Frage stellt sich kein Geringerer als Kardinal Kurt Koch – der höchste Schweizer Katholik. Im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» stellt er sich der härtesten Frage des Glaubens. Zudem erklärt er eine merkwürdige Ähnlichkeit von Virus und Heiligem Geist.

♦

Ab Mai lenkt die spanische Medizinerin Belén Garijo die Geschicke des Chemie- und Pharmakonzerns Merck. Damit ist sie die erste alleinige Chefin eines Dax-Konzerns. Bevor sie im Frühling ihr neues Amt antritt, hat die Jury der «Top 100 Frauen der deutschen Wirtschaft» sie zur Frau des Jahres gekürt. «Ich wusste immer, was ich wollte», sagt Garijo gegenüber dem «Manager Magazin». Mit der Publikation hat sie über ihren Aufstieg, das Bauchgefühl und das Glück, Mutter zweier ehrlicher Töchter zu sein, gesprochen.

♦

In wenigen Tagen ist das Jahr vorbei. Schon seit längerem ist klar, dass 2020 als Coronajahr in die Geschichtsbücher eingehen wird. Doch was bringt 2021? Bestimmt wird die Pandemie auch in den kommenden Monaten die Schlagzeilen dominieren. Das italienische Wirtschaftsblatt «Il Sole 24 Ore» stellt zwölf Trends vor, die nebst dem Virus für Gesprächsstoff sorgen werden.