Das Beste der anderen

Die japanische Staatsanwaltschaft hat heute Ex-Nissan-CEO Carlos Ghosn angeklagt. Der Manager habe jahrelang im Geschäftsbericht sein Einkommen nicht vollständig angegeben, erklärten die Strafverfolger. Zusätzliche Brisanz erhält die Affäre nun durch einen Bericht im «Wall Street Journal» (Bezahlschranke) vom Wochenende. Die Zeitung berichtet von einem Machtkampf innerhalb der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Ghosn habe vor seiner Verhaftung den Chef von Nissan, Hiroto Saikawa, ablösen wollen.

Das Geschäft mit standortbezogener Werbung auf dem Smartphone wächst rasant. 21 Mrd. $ soll der Umsatz in diesem Jahr betragen. Gesammelt werden Daten beispielsweise, wenn Nutzer auf ihrem Smartphone lokale Wetterberichte oder lokale Nachrichten beziehen. Sie werden dann verkauft, oft ohne Einwilligung. Wie präzise ein Tagesablauf anhand dieser Daten entschlüsselt werden kann, hat die «New York Times» recherchiert. Interesse an den Daten hat etwa auch die Finanzbranche. Nimmt die Anzahl Personen, die in eine Fabrik gehen, plötzlich zu oder ab, kann dies Aufschluss über den Geschäftsgang eines Unternehmens liefern, lange bevor es Ergebnisse bekannt gibt.