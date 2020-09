Das Beste der anderen

Wie reich ist Donald Trump wirklich? Die Frage, wie hoch das Vermögen des US-Präsidenten tatsächlich ist, treibt Gerichte, Journalisten und die Öffentlichkeit seit Jahren um. Zumindest Steuern hat Trump in den vergangenen Jahren nur sehr wenig bezahlt. Das zeigen seine Steuerunterlagen, die die «New York Times» veröffentlicht hat. Daraus geht zwar nicht hervor, wie reich Trump tatsächlich ist, doch die Zeitung fragt, ob er sich mit seinen Steuertricksereien nicht strafbar gemacht hat.

♦

In Südkorea stürmen Privatanleger die Börse. Grund für die gestiegenen Investments ist, dass sich die Kurse nach dem Einbruch im Frühling bereits erholt haben. Beflügelt wird das Interesse nicht zuletzt durch den bevorstehenden Börsengang des Entertainmentkonzerns Big Hit Entertainment, der Firma hinter den K-Pop-Superstars BTS, wie die «Financial Times» schreibt. Big Hit Entertainment, die im Oktober auf dem Parkett debütieren wird, ist mit 4,1 Mrd.$ bewertet. Die «Army», wie sich die Fans der Band nennen, dürften die Bewertung weiter in die Höhe treiben.

♦

Pecunia non olet. Ob der alte Spruch, dass Geld nicht stinkt, auch hier zutrifft, ist fraglich. Die Deutsche Bank hat offenbar Parmesan als Sicherheit für ein Darlehen akzeptiert, wie das «Handelsblatt» berichtet. Ob das Beispiel Schule macht, wird sich zeigen. In Italien habe die Bank dem Unternehmen Ambrosi einen 27,5 Mio. € schweren Kredit gewährt und dafür 125’000 Laibe Parmesan und Gran Padano als Sicherheit akzeptiert. Der Käseproduzent will damit eine neue Reifeanlage für seine Produktion aufbauen.