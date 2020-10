Das Beste der anderen

Donald Trump oder Joe Biden? Wie heisst der US-Präsident für die Zeit zwischen 2021 und 2025? Nur noch wenige Tage, bis es auf diese Frage eine Antwort gibt. Trump liegt bei Umfragen im Bundesdurchschnitt derzeit fast 10% zurück. Doch der US-Präsident gibt nicht auf und eilt von Kundgebung zu Kundgebung, um die Niederlage doch noch abzuwenden. Der «Spiegel» hat versucht herauszufinden, ob ihm das noch gelingen kann.

♦

Am Mittwoch hat der Bundesrat die neuesten Eindämmungsmassnahmen gegen das Virus bekanntgegeben. Gleichzeitig ist wieder die Frage aufgekommen, wo die Entwicklung des Impfstoffs gegen das Coronavirus zurzeit steckt und warum sie so lange dauert. Die NZZ weiss, dass AstraZeneca eine grosse Impfstoffstudie wieder aufgenommen hat, die sie vorübergehend gestoppt hatte. Der Wettlauf um die Entwicklung, die Zulassung und die Herstellung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus ist damit in vollem Gang.

♦

Auch in Deutschland sind neue Coronamassnahmen beschlossen worden. Der Teil-Lockdown ab kommender Woche stösst besonders in der Hotel- und Gastronomiebranche auf Unverständnis. Sie warnt: «Der Shutdown darf nicht zum Knockdown werden.» Auch die Opposition ist unzufrieden und kritisiert die Beschlüsse als wenig fundierte Hinterzimmerpolitik, berichtet die «Welt».