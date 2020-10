Das Beste der anderen

Ein Weltmeister geht an die Börse. Magnus Carlsen, Schachweltmeister aus Norwegen, debütiert möglicherweise schon diese Woche mit seinem Unternehmen an der Börse in Oslo. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet, gibt er dafür aber keine neuen Aktien aus. Der Weltmeister hat ein Unternehmen gegründet, das unter anderem sehr erfolgreiche Schach-Apps und eine Online-Lernplattform für das Spiel anbietet. 70 Mio. € soll es wert sein. Die Investoren hatten sich jedoch ausbedungen, ihre Aktien auch an der Börse verkaufen zu können, deshalb findet der Gang an die Osloer Börse statt.

Der Verkauf von Cannabis hat sich in den USA zum lukrativen Geschäft entwickelt. Nun wird daran gearbeitet, die Droge künstlich im Labor herzustellen, wie Bloomberg berichtet. Werden die Produkte marktreif, könnte es gemäss dem Bericht disruptive Folgen für die bisherigen Player im Geschäft haben. Neben Mitteln für den medizinischen Gebrauch ist in den USA eine ganze Reihe von Produkten mit Cannabis auf dem Markt, unter anderem Gummibärchen oder Getränke.

Den eigenen Worten Taten folgen zu lassen, ist manchmal schwer. Der weltweit grösste Asset-Manager BlackRock (BLK 580.98 1.9%) steht zurzeit in der Kritik, weil er bei seinen Beteiligungen Umweltanliegen zu wenig einfordert. Wie die «Financial Times» berichtet, hat BlackRock bei den Generalversammlungen in diesem Jahr nur gerade 6% der verhandelten Umweltanliegen unterstützt. Im Jahr zuvor waren es 8% gewesen. Und das, obwohl Larry Fink, der CEO des Asset-Managers, noch im Januar den Klimawandel als Risiko für die Finanzmärkte bezeichnet hatte, wie noch keine vorangegangene Krise jemals.