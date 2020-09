Das Beste der anderen

Ein Börsengang weckt Erwartungen. Heute geht Siemens Energy an die Börse. Die Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens gilt als Joe Kaesers letzter Coup und als Kandidat für den Leitindex Dax. Das «Handelsblatt» geht der Frage nach, ob sich eine Investition in die Energiesparte von Siemens lohnt. Der Börsengang bringt grosses Gewicht mit sich: Siemens Energy erwirtschaftet knapp 30 Mrd. € Umsatz, ein Drittel des gesamten Siemens-Konzerns. Der Marktwert beläuft sich auf geschätzte 20 Mrd. €.

Der Goldpreis klettert in immer höhere Sphären. In Schottland lässt dies das Interesse am Goldschürfen wieder steigen, wie die «New York Times» berichtet. Eine zunehmende Zahl von Schotten verbringt die Freizeit auf der Suche nach dem Edelmetall, das in dieser Region der britischen Inseln seit 4000 Jahren gefördert wird. Der Trend hat aber nicht nur Privatpersonen erfasst. Die erste kommerzielle Goldmine Schottlands steht kurz vor der Eröffnung.

TikTok zieht wohl bald um. Der Kampf um die populäre Social-Media-App dürfte entschieden sein, ByteDance aus China, der TikTok gehört, soll nach politischem Druck aus dem Weissen Haus eine Partnerschaft mit Walmart und Oracle eingehen. Die chinesische Führung will sich damit aber offenbar nicht abfinden, wie das «Wall Street Journal» berichtet. Der Deal sei laut der chinesischen Führung schmutzig und unfair. Der zentrale Teil der App, der Source Code, soll in China bleiben, heisst es.