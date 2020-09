Das Beste der anderen

Das Home Office verändert die Arbeitswelt. In einem detaillierten Bericht werfen drei Autoren im «Handelsblatt» einen Blick auf die anstehenden Veränderungen. Forscher, Angestellte und Unternehmen seien sich einig, heisst es dort: «Ein Zurück in die traditionelle Fünf-Tage-Bürowoche wird es in der Post-Corona-Epoche nicht geben.» Die Revolution in der Arbeitswelt sei vergleichbar mit der Verbreitung des PC vor vierzig Jahren.

♦

Amazon eröffnet völlig neue Dimensionen für die Überwachung zu Hause. Am Donnerstagabend hat das Unternehmen neue smarte Assistenten vorgestellt. Darunter eine Überwachungsdrohne für daheim. Die Kameradrohne unter der Amazon-Marke Ring fliege selbständig im Haus umher, heisst es einem Bericht der «Washington Post». Das Blatt gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos. Trotzdem merkt es kritisch an: «Wieder einmal werfen die Produkte von Ring mehr Fragen auf, als das Unternehmen anscheinend ansprechen will.»

♦

Millionen erhält die Zulassungsbehörde Swissmedic von Bill Gates. In einem Artikel nimmt «20 Minuten» Bezug auf eine entsprechende Story des Konsumentenmagazins «Saldo» (Bezahlschranke). Seit 2016 habe Swissmedic rund 2 Mio. Fr. von Bill Gates erhalten. Das sei problematisch, zitiert «20 Minuten» die Nichtregierungsorganisation Public Eye. Laut Swissmedic werde das Geld für Projekte in Afrika verwendet. In den mehr als 400 Kommentaren zum Artikel toben sich Verschwörungstheoretiker aus.