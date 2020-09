Das Beste der anderen

Die Coronakrise macht die Reichen reicher. Dank der Hilfspakete von Zentralbanken weltweit ist das Geldvermögen privater Haushalte bis zum Ende des zweiten Quartals global 1,5% gestiegen, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über den Global Wealth Report der Allianz. Die Geldpolitik habe Vermögen gegen Corona immunisiert, wird der Chefökonom des deutschen Versicherungskonzerns zitiert.

Chinesische Internetunternehmen bedrohen die USA. Das zeigt nicht zuletzt der Erfolg der Musik-Clip-App TikTok — verbunden mit den Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, die App in amerikanische Hände zu bringen. «Diese Art von Plattformkriegen im Digitalen wird weitergehen», zitiert die «New York Times» (Bezahlschranke) einen Experten in einem Bericht, der die TikTok-Saga noch einmal aufdröselt.

Die Deutsche Bank schrumpft, auch hierzulande. Der Blog «Inside Paradeplatz» hat herausgefunden, dass das Geldinstitut statt fünf künftig noch drei Stockwerke im Prime Tower in Zürich nutzen wird. Ein Sprecher wird zitiert, dass dies eine Folge der Covid-Pandemie sei. Mitarbeiter könnten und wollten vermehrt von zu Hause arbeiten.