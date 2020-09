Das Beste der anderen

Das Zeitalter der Bankfiliale neigt sich dem Ende zu. Von den 511 Niederlassungen für Kunden will die Deutsche Bank in nächster Zeit ein Fünftel schliessen. Der Trend gehe in Deutschland klar in Richtung weniger Filialen, zitiert das «Handelsblatt» einen Experten. Einfache Beratungsprozesse sollen automatisiert werden. Die Schliessungen, auch bei anderen Banken, dürften mit dem Abbau von vielen Jobs einhergehen.

♦

Die Coronakrise ist der Todesstoss für den Neoliberalismus. Das zumindest sagt Klaus Schwab, Chef des World Economic Forum (Wef), im Gespräch mit dem Onlineportal «Watson». Der Kapitalismus müsse nun neu gedacht werden, erklärt er weiter. «Wir dürfen nicht nur das Finanzkapital berücksichtigen, sondern auch das Sozialkapital, das Naturkapital und das menschliche Kapital.» Der 82-Jährige fordert im Interview ein Umdenken.

♦

Ob das ein cleverer Schachzug von Amazon war? Das «Wall Street Journal» berichtet, der Online-Waren-Gigant blockiere das Schalten von Anzeigen auf der Amazon-Webseite für Hersteller von solchen Gadgets, die in direkter Konkurrenz zu seinen Hardwareprodukten stehen. Betroffen sei zum Beispiel Arlo, Hersteller von Videokameras – von denen Amazon ganz ähnliche Geräte produziert. Das digitale Werbegeschäft von Amazon liegt nach Umsatz bereits hinter Google und Facebook. Der Internetkonzern Amazon steht wegen seiner Marktmacht ohnehin gerade im Visier von Politikern und Wettbewerbsbehörden rund um den Globus.