Das Beste der anderen

Nimmt die Covid-19-Pandemie in der Schweiz neue Fahrt auf? Zwar hat die Fallzahl gemäss der Testergebnissen zugenommen, aber andere Indikatoren geben kein klares Signal, dass die Situation gefährlicher wird. So stagnieren der Anteil positiver Tests, die Reproduktionsrate und die Einweisungen ins Spital. Es sei nicht trivial, mit Statistiken zu beurteilen, wo wir in der Pandemie stehen, gibt das Online-Magazin «Die Republik» zu bedenken.

♦

Schiesst sich US-Präsident Donald Trump ins eigene Bein, wenn er einen neuen Richter für den Obersten Gerichtshof nominiert? Die verstorbene Richterin Ruth Bader Ginsburg war eine Ikone der Demokraten. Dass Trump nun in den letzten Wochen vor der Wahl noch einen Ersatz durchdrücken will, weckt grossen Widerstand bei den Anhängern der Demokratischen Partei. «Vanity Fair» berichtet, dass die Demokraten deswegen innerhalb von 24 Stunden über 80 Mio. $ einsammeln konnten.

♦

Er war ein gut vernetztes Mitglied der Kommunistischen Partei – China hat ihn trotzdem zu achtzehn Jahren Haft verurteilt. Der Immobilientycoon Ren Zhiqiang hat die Parteiherrschaft und den Präsidenten Xi Jinping kritisiert und muss dafür nun die Konsequenzen tragen. «Da stand nicht ein Kaiser ohne seine neuen Kleider, sondern ein Clown ohne Kleider – der immer noch beharrte, Kaiser zu sein», zitiert die «New York Times» aus einem Essay des 69-Jährigen, in dem er Xi angreift.