Das Beste der anderen

Die hiesigen Autozulieferer stehen nicht erst seit der Coronakrise unter Druck. Das gleiche Bild zeigt sich in Deutschland. Viele Autozulieferer produzieren traditionell im Grossraum Stuttgart. Doch im Zuge der Branchenkrise und der Coronapandemie wollen einige ihre Produktion dort einstellen. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt seien bis zu 1500 Arbeitsplätze betroffen, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Drei Tage sind vergangen, seit Trump mit Coronasymptomen ins Spital gebracht wurde. Nun ist das bereits Geschichte: Donald Trump ist zurück im Weissen Haus. Für den «Tages-Anzeiger» ist die Rückkehr eine einzige Show, die für die Abendnachrichten und die Kabelsender inszeniert wurde. Der 74-Jährige stellte sich vor den Eingang zum Weissen Haus, drehte sich zu den TV-Kameras um und zog sich demonstrativ die Schutzmaske vom Gesicht. Eine Coronaerkrankung als Beweis für Führungsstärke: Auch das gehört der Zeitung zufolge zur Show des Donald Trump.

Die ersten wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sind spürbar. Wie es nun weitergeht, ist offen. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Frühere Pandemien hatten auf die Wirtschaft auch positive Auswirkungen. Zu diesem Thema hat sich der «Spiegel» mit dem Historiker Michael North unterhalten. Dabei haben sie Ursachen und Folgen der Wirtschaftskrisen vergangener Jahrhunderte untersucht und zeigen auf, was in der gegenwärtigen Krise aus der Vergangenheit gelernt werden kann.