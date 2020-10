Das Beste der anderen

Der 3. November rückt in grossen Schritten näher – und damit auch der Tag der US-Präsidentschaftswahlen. Wer wird die grösste Volkswirtschaft zwischen 2021 und 2025 präsidieren – Trump oder Biden? Klar ist: Wer gewinnen will, braucht auch einen überzeugenden Vizepräsidenten. Wie das «Handelsblatt» schreibt, hat die Debatte zwischen Vize-Kandidaten wie Kamala Harris und Mike Pence noch nie so viel Einfluss auf die Wahl gehabt, und es schildert fünf Gründe dafür.

♦

Die hiesigen Infektionszahlen steigen derzeit wieder drastisch. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 461 Fällen. Das sind 41% mehr als in der Vorwoche. Immer mehr Experten zeigen sich darob beunruhigt. In einem Interview mit der NZZ warnt die Epidemiologin Nicola Low: «Wir stehen an einer kritischen Schwelle. Es ist wahrscheinlich bereits zu spät, um die Situation mit Appellen an das Verhalten der Leute wieder unter Kontrolle zu bringen.» Bei den Kantonen geht derweil Zug voran und bereitet schärfere Massnahmen vor.

♦

In jüngster Vergangenheit hat die Zahl der Demonstrationen wieder stark zugenommen. Woche für Woche finden politische Kundgebungen statt. Dabei gibt es oft Streit darüber, wie viele Menschen teilnehmen. Waren es Hunderte, Tausende oder gar Hunderttausende? Die Wahrnehmung der Teilnehmer weicht oftmals stark von der Realitiät ab. Doch wie findet man es heraus? Die «Zeit» bringt mit Grafiken etwas Licht ins Dunkel.