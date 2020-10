Das Beste der anderen

Erst vor wenigen Wochen sind die Schweizer an die Urne gebeten worden. In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Am 29. November stimmt die Schweiz über die Konzerninitiative ab – eine weitere umstrittene Vorlage. Die Initianten und die Gegner stehen derzeit mitten im Abstimmungskampf. Doch diesmal ist etwas anders, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Initianten haben am Mittwoch einen konkreten Vorschlag für ein Konzernhaftungsgesetz unterbreitet und damit den Druck auf die Gegner erhöht.

♦

In der Nacht auf Donnerstag haben US-Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris, Kandidatin der Demokraten für das Vizepräsidium, vor laufender Kamera hitzig, aber zugleich zivilisiert debattiert. Anfangs stand das Coronavirus im Zentrum der Auseinandersetzung. Danach begann das Hin und Her der beiden Politiker. Sie versuchten stets, das Thema des Gegenübers zu umgehen. Das «Wall Street Journal» hat nach Gründen dafür gesucht und das Fernsehduell analysiert.

♦

Mit grossen Schritten kommt der Winter auf uns zu. Klar ist, auch die vierte Jahreszeit wird vom Coronavirus geprägt sein. Wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, hätte der Oktober eigentlich ein Härtetest dafür sein sollen, ob die Wintersportsaison trotz der Pandemie möglich ist. Wegen der Reisewarnungen befürchten die Bergbahnen und die alpinen Tourismusdestinationen das Schlimmste. Das hat auch ein Besuch der Zeitung in Hintertux am Gletscher in Tirol eindrücklich gezeigt.