Das Beste der anderen

Der Rücktritt von Jeff Bezos beschäftigt die Medien heute immer noch. Wie das Onlinemagazin «Vox» schreibt, verliert der CEO von Amazon damit aber nicht an Macht. Mit seinen Stiftungen, der Zeitung «Washington Post», die ihm gehört, und seinen anderen Projekten (Raumfahrt) wird er auch künftig einer der wichtigsten Businessleader der USA bleiben. Dabei hilft, dass sich die Geister an Bezos weniger stark scheiden als etwa an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder dem verstorbenen Apple-CEO Steve Jobs.

432 Park ist eine der exklusivsten Adressen in New York. Wer dort lebt, hat es aber auch nicht besser als in der Zürcher Agglomeration. Wie die «New York Times» (Bezahlschranke) schreibt, klagen die Besitzer der Wohnungen in dem Hochhaus über Wasserschäden in Millionenhöhe, schlecht funktionierende Aufzüge und knarzende Wände. Alle diese Probleme dürften auf Fehler in der Architektur zurückgehen, schreibt die Zeitung.

Das Coronavirus wütet auch in Afrika. Lange schien es, dass der Kontinent glimpflich durch die Pandemie kommt, dann kam die zweite Welle. Nun steigen die Ansteckungszahlen rasant, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Bezahlschranke) berichtet.