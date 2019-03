Das Beste der anderen

Nach dem Absturz der Boeing 737 Max 8 in Äthiopien hat gestern Abend auch Präsident Donald Trump ein Flugverbot in den USA für den Maschinentyp ausgesprochen. Die Nachbesserungen an der Boeing werden laut der amerikanischen Luftfahrtbehörde wohl mehrere Monate dauern. Kritik an der Maschine hat es jedoch bereits früher gegeben. Bei einem Treffen zwischen Managern des Flugzeugbauers und Piloten sollen sich Letztere über neu eingeführte Features bei der Software des Flugzeugs beklagt haben, berichtet die «Washington Post» (Bezahlschranke) heute. Der Flugzeugbauer habe die Piloten zu wenig darüber informiert und keine ausreichenden Trainings angeboten.

