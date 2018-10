Das Beste der anderen

In Deutschland beschäftigen sich die Medien mit möglichen Nachfolgekandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze. Das Handelsblatt sieht einen gewissen Vorteil für den Überraschungskandidaten Friedrich Merz, nicht zuletzt dank seiner vielfältigen Erfahrungen aus der Wirtschaft. Bei ernsthaftem Interesse an dem Job müsste er seine Top-Funktionen in der Wirtschaft, etwa bei BlackRock oder der Düsseldorfer Privatbank HSBC Trinkaus jedoch sofort aufgeben.

Die gestrigen Quartalszahlen von Facebook beschäftigen die Analysten. Trotz guter Zahlen kämpft das soziale Netzwerk mit einem massiven Vertrauensverlust der Anleger und muss sich nach diversen Skandalen auf harten Gegenwind einstellen. Ob es CEO Mark Zuckerberg gelingt, auch künftig mit den sich verändernden Onlinegewohnheiten Schritt zu halten und Wachstum und Profit zu generieren, wie dies Investoren erwarten, ist unsicher, schreibt Bloomberg.