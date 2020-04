Das Beste im Nasdaq kommt erst noch

Nach einem Anstieg von 614% seit März 2009, als der letzte Bärenmarkt sein Ende fand, und dem Ausbruch einer Pandemie, die Massnahmen ­ausgelöst hat, wie es in hoch entwickelten Ökonomien seit 75 Jahren keine vergleichbaren mehr gegeben hat, notierte der Nasdaq 100 am Schluss der letzten Woche genau 1,14% über dem Stand von Ende Vorjahr. Am besten schneidet hinter dem DJ US Gold­mining Index mit +27,47% seit Jahresanfang der DJ US Software mit +7,45% ab, gefolgt vom DJ US Biotechnology mit +4,75%, vom DJ US Healthcare mit –0,89% und vom DJ US Information Technology mit –1,90%.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.