Das Brexit-Chaos in fünf Szenarien

Es hätte der Schlusspunkt des fünf Tage dauernden Debattierens über den Austritts-Deal der Briten mit der Europäischen Union werden sollen. Heute um 20 Uhr Schweizer Zeit hätte die Abstimmung im britischen Unterhaus stattgefunden, das Ergebnis wäre gemäss Prognosen für die britische Premierministerin verheerend ausgefallen.

Theresa May zog deshalb bereits am Montag den Stecker, sagte die Befragung der Politiker ab. Diese soll nun bis zum 21. Januar 2019 nachgeholt werden. Einige Punkte des Vertrags hätten zu Besorgnis geführt, erklärte May vor dem Parlament. Sie wolle versuchen, die strittigen Punkte mit ihren Verhandlungspartnern in Brüssel neu zu verhandeln. Nur: Die EU hat seit der Absegnung der Vereinbarung klar zu verstehen gegeben, dass dies der «einzige und beste Deal» sei. Daran ändern lasse sich nichts mehr.