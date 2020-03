Das Coronavirus und die Weltwirtschaft

Das Auftreten von Covid-19, einem neuen Coronavirus, ist ein tragischer Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Man hofft, dass die Krankheit schnell unter Kontrolle gebracht werden kann, aber der Internationale Währungsfonds warnt bereits, dass sich das Wirtschaftswachstum in China verlangsamen könnte. Während wir die Entwicklung der Situation beobachten, werden auch drei umfassendere Risiken für die Weltwirtschaft immer offensichtlicher.

Das erste Risiko liegt offensichtlich in China selbst. Während der genaue Ursprung der Krankheit noch unklar ist, ist es schwierig, eine eindeutige Aussage darüber zu treffen, ob Ausbrüche dieser Art vermieden werden könnten – zum Beispiel durch eine bessere Kontrolle der Hygiene auf den Lebensmittelmärkten. Aber es ist schmerzhaft offensichtlich, dass ein Mangel an Transparenz in China zu Angst und sogar zu Anzeichen von Panik in der ganzen Welt beigetragen hat.

Wie die Finanzmärkte in den Jahren 2007/08 gezeigt haben, neigen die Menschen dazu, das Schlimmste anzunehmen, wenn die genaue Häufigkeit grosser Risiken nicht gut verstanden wird. Rasch fallende Vermögenspreise enthalten möglicherweise nicht viele Informationen – ausser, dass es nicht viele Informationen gibt.

Chinas Intransparenz

Wie hoch ist die genaue Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit Covid-19? Warum variiert die Sterblichkeit von Ort zu Ort angeblich erheblich? Was erklärt die Leichtigkeit, mit der dieses Virus manchmal grosse Entfernungen zurückzulegen scheint? Welche genauen Auswirkungen hat die Quarantäne von Personen in einem Gebäude, einem provisorischen Krankenhaus oder einer Stadt?

Die chinesischen Behörden haben sicherlich noch nicht alle Antworten, aber ihre Neigung, Daten und Interpretationen zu unterdrücken, ist enorm wenig hilfreich.

Zweitens wird der Mangel an amerikanischer Führung jeden Tag schmerzhafter sichtbar. Die USA haben das stärkste medizinische Gesundheitssystem der Welt, mit einer (staatlichen und privaten) Forschungs- und Entwicklungskapazität, die ihresgleichen sucht. Dennoch scheint die Regierung von Präsident Donald Trump in erster Linie darauf bedacht zu sein, die Risiken herunterzuspielen und gleichzeitig das Virus von den USA fernzuhalten – eine fast unmögliche Aufgabe.

Virus macht nicht an Grenzen halt

Der private Sektor arbeitet hart an einem Impfstoff, und das ist lobenswert. Leider hat das Fehlen eines einheitlichen Marktes für solche Impfstoffe über einen längeren Zeitraum die Investitionen in diesen Sektor untergraben. Durch die Schaffung des weltweit grössten Marktes für viele Medikamente unterstützen die USA wirksam die Forschung gegen eine Vielzahl von Krankheiten – aber nur solche, bei denen in den USA eine grosse und stetige Nachfrage besteht.

Selbst der eifrigste Anhänger von Trumps «America First» muss bereit sein zuzugeben, dass es nicht im Interesse Amerikas ist, wenn der Rest der Welt krank wird. Dies sind Verbündete, Freunde und Kunden der USA. Auch werden, ob es einem gefällt oder nicht, nur wenige Krankheiten an Amerikas Grenzen haltmachen. Tatsächlich haben die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gesagt, dass die Frage nicht ist, ob, sondern wann sich Covid-19 im Inland ausbreitet.

Das dritte Risiko besteht in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Ärmere Länder sind schlecht gerüstet, um mit dieser Art von Krankheit umzugehen, wie die Weigerung afrikanischer Länder zeigt, ihre Bürger aus China auf dem Luftweg heimzuholen.

Medizin hat sich entwickelt

Die Nachricht, dass das Coronavirus Italien erreicht hat, hat die Weltfinanzmärkte erschüttert, aber Italien ist ein relativ gut organisiertes und reiches Land. Eine lebendige Demokratie sorgt dafür, dass die Menschen (innerhalb und ausserhalb des Landes) schnell verstehen, ob die Eindämmungs- und Behandlungsmassnahmen funktionieren.

Wir sollten uns viel mehr Sorgen um andere Länder machen, in denen die Ernährung schlechter ist, der Wohnstandard schwach und Krankheiten viel leichter übertragen werden können. Wenn die Gesundheitssysteme dieser Länder unter Druck geraten, sollten die USA, europäische und andere Länder schnell mit technischer Hilfe und lebensnotwendigen Gütern aufwarten. Aber auch hier gibt es bisher einen besorgniserregenden Mangel an Führung.

Es ist unwahrscheinlich, dass diese Krankheit sich als so tödlich erweisen wird wie einige derjenigen, die unsere Vorfahren erlebt haben. Die medizinische Praxis und die öffentliche Gesundheit haben sich sehr stark weiterentwickelt. Die CDC ist eine hervorragende Organisation, und die Weltgesundheitsorganisation hat eine starke Erfolgsbilanz, wenn es hart auf hart kommt. Privatwirtschaftliche Gruppen engagierter Ärzte und Krankenschwestern haben unter schwierigsten Umständen, wie z.B. beim Umgang mit Ebola, ausserordentlich gute Leistungen erbracht, wenn man ihnen eine Chance gab. Wir haben das Glück, in einer Zeit zu leben, in der es so viele heldenhafte Menschen gibt.

Eine Warnung

Dennoch ist dieses Coronavirus eine Warnung. Die Gesellschaften vernachlässigen den Zugang zum Gesundheitssystem und reduzieren die Investitionen in Forschung und Entwicklung, was eine grosse Gefahr ist. Die Krankheiten entwickeln sich ständig weiter, und wir müssen unsere Fähigkeit, neu auftretende Bedrohungen zu verstehen und zu bekämpfen, ständig verbessern.

Der beste Weg nach vorn sind die Stärkung der Wissenschaft, die Ausbildung von mehr Wissenschaftlern und der Bau von mehr Labors. Länder, die dazu in der Lage sind – wie die USA –, sollten Ideen und Wissen so weit wie möglich austauschen.

Grundlagenforschung stützen

Mehr in die Wissenschaft zu investieren, ist eine attraktive wirtschaftliche Lösung. Angesichts der sehr hohen sozialen Rendite macht sich die Grundlagenforschung in einem breiten Spektrum von Aktivitäten mehr als bezahlt.

Aber hier geht es nicht um die Wirtschaft. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Wissenschaftler eines Tages Ihr Leben oder das Leben eines geliebten Menschen rettet, weil seine bisherige Arbeit ein Medikament, eine Behandlung oder einfach nur eine Idee hervorgebracht hat, die einen entscheidenden Unterschied ausmacht. Wir sollten in Wissenschaftler investieren, um uns selbst und unsere Nachbarn zu retten. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir überall in unserer tief vernetzten Welt Nachbarn haben.