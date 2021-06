Das Ende der Geldschwemme rückt näher

Für Anleger ist die schwungvolle wirtschaftliche Erholung nicht nur positiv. Denn sie bedeutet auch, dass die tatkräftige Unterstützung der Zentralbanken allmählich schwindet und so ein tragendes Element der Hausse an den Finanzmärkten wegfällt.

Seit der Coronakrise setzen die Notenbanken alles daran, die Märkte mit billigem Geld zu versorgen und der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Das Notfallregime wird jetzt aber schrittweise aufgehoben. Zwar ist die Geldpolitik global betrachtet immer noch expansiv, aber die Bilanzen der grössten Notenbanken wachsen nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr. In solchen Übergangsphasen zu einer strafferen Geldpolitik komme es in der Regel zu Marktturbulenzen, schreiben die Analysten von Capital Economics.

Näher am Ausgang

Manch einem dürfte dabei das sogenannte Taper Tantrum von 2013 in Erinnerung geblieben sein, als die Ankündigung einer Drosselung (Tapering) der Anleihenkäufe durch den damaligen Fed-Chef Ben Bernanke eine Art Wutanfall (Tantrum) an den Märkten provozierte.