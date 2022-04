Das Ende der globalen Sparschwemme?

Im Jahr 2005 führte Ben Bernanke, damals Gouverneur der US-Notenbank Fed, die Idee einer globalen Ersparnisschwemme (Savings Glut) ein. Damit wollte er erklären, warum die USA ein anhaltendes Leistungsbilanzdefizit aufweisen. In Abkehr von den akademischen Überlegungen der Achtziger- und Neunzigerjahre argumentierte er, dass Ersparnisüberschüsse ausserhalb der USA die Zinsen – besonders die langfristigen – niedriger halten, als sie es sonst wären.

Zum Autor Jim O’Neill war Chairman von Goldman Sachs Asset Management.

Bernanke entwickelte eine Idee, mit der auch schon der frühere Fed-Chef Alan Greenspan geliebäugelt hatte. Die Leistungsbilanzdefizite der USA blieben bestehen, weil amerikanische Staatsanleihen attraktiv waren für Sparer in aller Welt, die gerne vermeintlich sichere Anlagen hielten. Früher war man davon ausgegangen, dass diese anhaltenden Defizite irgendwann die Stabilität des Dollars gefährden und die US-Zinsen nach oben treiben würden, zum Schutz vor Inflation und finanzieller Instabilität im Inland.

Bernankes These war seinerzeit in internationalen Währungskreisen in aller Munde. Nach der Finanzkrise von 2008, als die Inflation anhaltend niedrig war und die Leistungsbilanzdefizite der USA andauerten, wurde sie sogar noch weiter verbreitet. Ab dem Ende der Nullerjahre änderten viele Unternehmen ihr Sparverhalten und begannen, eine Kriegskasse anzulegen, was der Idee zusätzlichen Auftrieb verlieh.

Periode anhaltend niedriger Inflation

Obwohl ich dazu neige, die Weisheit von Akademikern zu akzeptieren, die viel klüger sind als ich, habe ich Bernankes These nie wirklich geglaubt. Ich war aus zwei Gründen skeptisch.

Erstens ist die Zahlungsbilanz eines Landes eine buchhalterische Grösse, die die Leistungsbilanz und die Kapitalbilanz umfasst. Die Leistungsbilanz wird durch die inländische Spar- und Investitionsbilanz bestimmt. Ein Land, das mehr spart als investiert, hat einen Ersparnisüberschuss und einen Leistungsbilanzüberschuss. Umgekehrt hat ein Land, das mehr importiert als exportiert (zumindest gemäss der Leistungsbilanz), ein Handelsdefizit. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Kapitalbilanz (die den Geldfluss ins und aus dem Land spiegelt) zwangsläufig die Entwicklung der Leistungsbilanz bestimmt.

Zweitens könnte der allgemeine Rückgang der Obligationenrenditen in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass die These von der Sparschwemme mit einer Periode anhaltend niedriger Inflation zusammenfiel.

Notenbanken müssen Geldpolitik straffen

Abgesehen von diesen Fragen habe ich nie ganz verstanden, warum die Befürworter der Idee der Sparschwemme nicht stärker in Frage gestellt wurden, als China begann, seine eigenen massiven Leistungsbilanzüberschüsse abzubauen. Wenn man sie dazu gedrängt hätte, hätten sie wahrscheinlich gesagt, dass diese Veränderung durch grössere Überschüsse in anderen Ländern ausgeglichen wurde, z.B. in der Eurozone nach der Krise und in den Büchern von Unternehmen, die aus Angst vor einer Wiederholung der Finanzkrise 2008 Bargeld gehortet hatten.

Doch nun stellen zwei neue Entwicklungen die These der Sparschwemme auf eine weitere Probe. Erstens scheinen wir in eine Ära höherer Inflation eingetreten zu sein, die sich als anhaltend erweisen kann oder auch nicht. Für die Zentralbanken besteht die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sie nur vorübergehend ist, darin, ihre Geldpolitik zu straffen und ein normales Niveau positiver Realzinsen anzustreben, statt sich an alte Theorien zu klammern, um ihr anhaltend niedriges Niveau zu rechtfertigen. Es ist zu hoffen, dass sich alle an ihren Grundkurs in Volkswirtschaftslehre erinnern, der besagt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Trendrate des Wirtschaftswachstums und den Realzinsen geben sollte.

Die zweite wichtige Entwicklung sind die westlichen Sanktionen gegen Russland, einschliesslich des Einfrierens eines grossen Teils der westlichen Devisenreserven der russischen Zentralbank (des Löwenanteils ihrer finanziellen Kriegskasse). Diese Meisterleistung könnte andere Inhaber überschüssiger Reserven dazu veranlassen, nicht mehr so viele Devisen anzuhäufen, was Bernankes globaler Sparschwemme ein Ende setzen würde.

Warum so hohe Reserven halten?

Das wäre keine so schlechte Sache. Selbst wenn die These von der Ersparnisschwemme wahr sein sollte – warum brauchen all diese Länder anhaltende massive Leistungsbilanzüberschüsse? Wir sollten es begrüssen, wenn der Wert der Währungen anderer Länder stärker steigen kann, wodurch die Realeinkommen der Einwohner zunehmen. Eine höhere Kaufkraft würde es ihnen ermöglichen, mehr ausländische Waren zu kaufen. Die Staats- und Regierungschefs dieser Länder könnten sogar erwägen, eine Politik zu verfolgen, die ihre inländische Sparquote senkt und den inländischen Konsum und die Investitionen erhöht. Das wiederum könnte sogar indirekt zu einem Anstieg der inländischen US-Ersparnisse beitragen.

Ich habe diese Ideen mit mehreren internationalen Währungsexperten besprochen, und die meisten weisen meine Überlegungen höflich zurück. Sie argumentieren, dass die meisten anderen Länder mit grossen Devisenbeständen keine Angst vor den Reaktionen der westlichen Politik zu haben brauchen oder dass ihnen die politischen Strukturen fehlen, die für einen reibungslosen Wechsel der Wirtschaftsordnung im Inland erforderlich sind. Andere haben vorgeschlagen, dass Amerikas Sanktionen zu einer weiteren Diversifizierung weg vom Dollar führen könnten. Aber es ist nicht klar, welche anderen hoch liquiden Währungen man mit Vertrauen halten könnte. In Ermangelung von Alternativen könnten sich mehr Länder fragen, warum sie überhaupt so hohe Reserven halten sollten.

Wenn dies der Fall ist, und vor allem wenn sich der Inflationstrend der vergangenen dreissig Jahre umkehrt, könnten die Turbulenzen, die wir bisher in diesem Jahr an den Obligationenmärkten erlebt haben, nur ein Vorspiel sein.

