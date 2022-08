Das Ende des Partysommers an der US-Börse

Normalerweise herrscht in den Sommermonate Juni, Juli und August an Wallstreet relative Ruhe. Nicht so dieses Jahr. Von seinem diesjährigen Tiefpunkt am 16. Juni legte der breite US-Aktienindex S&P 500 bis zum Sommerhoch am 16. August 17,4% zu.

Davor hatten die US-Börsen noch das grausamste Halbjahr seit 1970 erlebt. Nach dem er seinen Wert seit dem Covid-Tiefpunkt verdoppelt hatte verlor der S&P 500 in den ersten sechs Monaten 2022 über 21% an Wert. Der technologielastige Nasdaq gab über 30% ab.

Die US-Notenbank Fed hatte begonnen im Kampf gegen eine Inflation auf Vierzigjahreshoch die Zinsen rasch zu erhöhen. Der Ukrainekrieg verteuerte Öl, Gas und Nahrungsmittel empfindlich. Sorgen um die Konjunktur nach dem Covid-Boom und eine drohende Rezession machten die Runde.