Das Ende einer ökonomischen Illusion

Die Rückkehr der Inflation markiert einen Wendepunkt. Die Nachfrage stösst gegen die Mauer des Angebots. Unsere Volkswirtschaften produzieren derzeit, soviel sie können. Ausserdem wurzelt diese Inflation klar in einer übermässig expansiven Haushaltspolitik. Angebotsschocks allein können zwar den Preis einer Ware im Verhältnis zu einer anderen steigern, aber nicht alle Preise und Löhne gleichzeitig.

Zum Autor John H. Cochrane ist Senior Fellow an der Hoover Institution.

Nun müssen wir uns von einem Grossteil unseres Wunschdenkens verabschieden. Dieses beginnt mit der Idee, Regierungen könnten alle Probleme lösen, indem sie so viel Geld leihen oder drucken, wie sie brauchen. Ab jetzt müssen die Staatsausgaben durch gegenwärtiges oder zukünftiges Steueraufkommen gedeckt sein, damit die Verschuldung nicht zu Inflation führt.

Auch Stimulusausgaben als Selbstzweck sind vorbei. Künftig müssen die Regierungen ihr Geld sinnvoll ausgeben. In einer Zeit, in der es massiv an Arbeitskräften mangelt, sind Ausgaben zur «Schaffung von Arbeitsplätzen» Unsinn.

Schluss mit Rettungspaketen

Leider reagieren viele Regierungen auf die Inflation, indem sie noch mehr Geld drucken oder Kredite aufnehmen, um die Kosten für Energie, Wohnen, Kinderbetreuung und anderes zu subventionieren. Doch solche Massnahmen verstärken die Inflation nur noch.

Die zunehmenden Transferleistungen und Sozialprogramme müssen durch stabile langfristige Steuereinnahmen finanziert werden, durch Steuern, die die Wirtschaft nicht mit unangemessenen Kosten belasten. Angesichts dieser Tatsachen können Politiker die Haushaltsbeschränkungen – und die Fehlanreize, die viele Sozialprogramme mit sich bringen – nicht mehr ignorieren.

Auch die ständigen Rettungspakete neigen sich dem Ende zu. Gegen die Finanzkrise 2008 wurden enorme Summen geliehenen und gedruckten Geldes eingesetzt, um die Wirtschaft zu stimulieren und die Banken oder ihre Kreditgeber zu retten. Die Covid-19-Rezession wurde mit einer wahren Flutwelle bekämpft. Erneut setzten die Staaten Mittel ein, um Gläubiger freizukaufen, Wertpapierpreise zu stützen und die Wirtschaft zu stimulieren.

Langfristwachstum halbiert

Angesichts dieser Präzedenzfälle vertraut das Finanzsystem nun fest darauf, dass die Regierung bei jeder zukünftigen Krise mehr Geld leihen oder drucken wird. Aber sobald der Haushaltsspielraum ausgeschöpft ist und der Inflation Platz gemacht hat, könnten sich die staatlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung der nächsten Krise in Luft auflösen. Vertrauen die Menschen nicht mehr darauf, dass das geliehene Geld zurückgezahlt wird oder das gedruckte Geld seinen Zweck erfüllt, werden sie nichts mehr verleihen. Die (bis jetzt geringe) Inflation ist ein Vorgeschmack einer solchen grundlegenden Veränderung.

Seit 2000 ist das Langfristwachstum die Hälfte geschrumpft, was eine der grössten wirtschaftlichen Tragödien des einundzwanzigsten Jahrhunderts darstellt. Nachdem das inflationsbereinigte BIP-Wachstum zwischen 1947 und 2000 jährlich durchschnittlich 3,6% gestiegen war, lag es danach im Schnitt bei nur 1,8% im Jahr.

Ein Fall von säkularer Stagnation der Angebotsseite, die angesichts dauerhaft niedriger Zinsen mit Unmengen fiskalischer Stimuli bekämpft werden musste? Oder ist sie durch die Verringerung des Angebots aufgrund der zersetzenden Effekte geschützter oder überregulierter Industrien entstanden? Oder gar aufgrund tieferer Probleme wie schwächerer Ausbildungsleistungen oder Innovationsmangel?

Kontraproduktive Klimapolitik

Wir wissen nun, dass es das Angebot war und dass mehr Stimuli lediglich zu noch mehr Inflation führen. Wenn wir Wachstum wollen, müssen wir die Angebotsseite entfesseln. Zölle, industrielle Schutzmassnahmen, Arbeitsmarktverzerrungen, Beschränkung qualifizierter Einwanderung und andere angebotshemmende Massnahmen verursachen direkte Kosten, die nicht durch das Drucken neuen Geldes ausgeglichen werden können.

Die Rückkehr der Inflation und Russlands Krieg in der Ukraine signalisieren das Ende einer kontraproduktiven Energie- und Klimapolitik. Die Strategie unserer Regierungen, die Entwicklung US-amerikanischer und europäischer fossiler Energien abzuwürgen, bevor genug Alternativen zur Verfügung stehen, war gefährlich und kurzsichtig – ebenso wie die, die Kernenergie zu blockieren und sehr ineffiziente (und häufig kohlenstoffintensive) Projekte zu subventionieren.

Die Dummheit dieses Ansatzes ist nun offensichtlich. Nachdem die Regierung von US-Präsident Joe Biden die Keystone-XL-Pipeline blockiert und die Öl- und Gasexploration begrenzt hat, bettelt sie nun in Venezuela und im Iran darum, dass diese Länder die Lücke der Energieversorgung füllen. Deutschland kann sich nicht dazu durchringen, Atomkraft oder Erdgas-Fracking zu erlauben.

Klimawandel ist nicht die grösste Bedrohung

Die Bemühungen, fossile Energiekonzerne im eigenen Land durch Finanzregulierung abzuwürgen, gehen uneingeschränkt weiter. Beispielsweise hat die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission am 21. März, gerade als Russlands Angriff auf die Ukraine die Gaspreise explodieren liess, umfassende neue klimabezogene Offenlegungsregeln angekündigt, um Anleger von Investitionen in fossile Energien abzuhalten.

Jahrelang haben Klimaregulierer das Mantra wiederholt, fossile Energiekonzerne seien wegen solcher Regeln bald bankrott und würden zu «gestrandeten Vermögenswerten». Dies rechtfertige Massnahmen, mit denen die Banken gezwungen werden, ihnen keine Kredite mehr zu geben.

Aber die Wirklichkeit führt uns nun eine ökonomische Grundregel vor Augen: Wird das Angebot eingeschränkt, gehen die Preise (und die Gewinne) nicht runter, sondern hoch. Diejenigen, die darauf bestanden, der Klimawandel sei die grösste Gefahr für die Zivilisation und die Finanzmärkte, müssten jetzt zugeben, dass es andere, wahrscheinlichere kurzfristige Bedrohungen gibt, wie Seuchen, militärische Aggression und vielleicht sogar Atomkrieg.

Die Inflation ist überall

Aber trotzdem geht diese Erzählung weiter. Wir hören immer noch, Inflation entstehe aus vulnerablen Lieferketten, schändlichem Wucher, Profitstreben, Monopolen oder Gier. Der letzte Versuch der Biden-Regierung, die Inflation als «Putins Preisanstieg» zu definieren, ist nicht nur lächerlich unbeholfen, sondern auch offenkundig falsch.

Die Inflation ist überall und dauert nun schon ein Jahr, während Wladimir Putin nichts lieber will, als uns massenweise Öl zu verkaufen, um sein Militär zu finanzieren. Bei diesem Krieg geht es nicht um die Sorgen der Amerikaner an der Tankstelle. Darin wird um die Seele Europas und die Sicherheit der Welt gekämpft.

Das Zeitalter des Wunschdenkens ist vorbei. Wer sich jetzt mit dieser Tatsache anfreundet, wird künftig viel weniger dumm dastehen.

