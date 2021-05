Das erste Opfer des Inflationsschubes

An den Märkten geht erneut das Inflationsgespenst um. Interessanterweise reagieren die Zentralbanken betont unbeeindruckt auf den zum Teil kräftigen Anstieg der Konsumenten-, Produzenten- und Importpreise. Aber es gibt eine Ausnahme: Ungarns Nationalbank. Sie deutete an, dass sie bereits im Juni die Leitzinsen erhöhen wird. Damit wäre sie die erste Notenbank in Europa, die aus dem Teuerungsschub die Konsequenzen zieht und die Geldpolitik strafft.

Der Vizegouverneur der Ungarischen Nationalbank (NBH) sagte diese Woche in einem Interview mit Reuters, dass es an der Zeit sei, die Zügel zu straffen. Im Juni sollte der Leitzins und der einwöchige Einlagesatz erhöht werden, zeitgleich mit der Veröffentlichung des Inflationsberichts der NBH. Interessant ist seine Begründung: Das Risiko, dass die Inflation weiter steigt, nehme angesichts der wirtschaftlichen Erholung zu, eine Notenbank müsse proaktiv darauf reagieren.

Die NBH kommuniziert anders

Damit befindet er sich am entgegengesetzten Ende der Argumentationslinie, die seine Amtskollegen in der EZB, der SNB, dem US-Fed etc. bisher verfolgen. Sie haben «proaktiv» aus ihrem Wortschatz gestrichen. Stattdessen betonen sie, dass es sich bei dem aktuellen weltweiten Inflationsschub nur um einen vorübergehenden Effekt nach den Einbrüchen im Konsum während der ersten Covid-Welle vor einem Jahr handelt. Zentralbanken müssten durch solche Inflationsbuckel hindurchsehen und das mittelfristige Inflationsziel im Auge behalten. Zinserhöhungen gebe es noch lange Zeit keine.

Auch die NBH betont, dass sie vorübergehende Effekte nicht berücksichtigt. Im März, als die Korrektur bei den Benzinpreisen und eine Erhöhung der Tabaksteuer die Jahresteuerung der Konsumentenpreise von 3 auf 3,7% Teuerung schoben, informierte sie, dass sie solche Sondereffekte in der geldpolitischen Analyse ausklammere. Sie schaue auf die Kerninflation (also ohne Energie und Tabak). Aber sie stellte auch klar: Auf Anzeichen, dass die Kerninflation anzuziehen droht beispielsweise über Zweitrundeneffekte, werde sie umgehend reagieren und die Zinsen erhöhen. Die Notenbankkollegen im Ausland verzichten jedoch auf eine solche Zusatzbotschaft.