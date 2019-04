Das EU-Tandem ist müde

Frankreich und Deutschland sind die grössten Mitglieder der Europäischen Union. Als solche haben sie massgebenden Einfluss auf Entscheidungen der EU, und der Zustand ihrer Wirtschaft strahlt auf die Wirtschaftsleistung der gesamten Union aus. Sind sich Deutschland und Frankreich einig, wird der Beschluss so gut wie immer akzeptiert. Doch die französisch-deutsche Führungsrolle ist kein solcher Selbstläufer mehr wie vor der Ausweitung der EU auf 28 (bzw. nach dem Brexit 27) Staaten. Ihr ungeschickter Umgang mit der Eurozonekrise hat Zweifel geweckt. Die Herausforderungen, denen beide heute gegenüberstehen, tun ihr Übriges.

Zum Autor Charles Wyplosz ist Professor für International Economics am Graduate Institute in Genf und Direktor des International Center of Monetary and Banking Studies.

Zur Schuldenkrise der Eurozone hätte es niemals kommen dürfen. Sie hat offengelegt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt in einer ganzen Reihe von Ländern versagt hat, was die Einschränkung der Staatsverschuldung angeht. Das wurde mehrmals deutlich, auch schon 2004, als Frankreich und Deutschland es fertigbrachten, den Pakt angesichts «exzessiver Defizite» zu suspendieren. Als die Krise dann ausbrach, gab es keinen Plan für den Umgang mit der Situation, man hatte sie nicht vorausgesehen. Unzählige Gipfel wurden abgehalten. Viele Monate lang liess eine angemessene Reaktion auf sich warten, die Krise griff von einem Land auf das nächste über, allen Absichtserklärungen zum Trotz, eine Ansteckung zu verhindern. Enorme Summen wurden den Krisenländern geliehen, was ihre ohnehin schon gefährlich hohen Schulden weiter in die Höhe trieb. Schliesslich wurde, nach dem berüchtigten Strandspaziergang von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, die Erklärung von Deauville beschlossen, mitsamt der teilweisen Stundung von Griechenlands Schulden, was – wie vorherzusehen war – die Instabilität noch verschärfte.

Die Schwächen der deutsch-französischen Führung waren offenkundig: Die beiden Leader waren schlecht vorbereitet, stützen sich auf falsche Informationen, versäumten es, andere Regierungen zu konsultieren. Dennoch waren sie in der Lage, vollendete Tatsachen zu schaffen. Viele der Bedingungen, die den Krisenländern auferlegt wurden, waren ungeschickt und lösten tiefe Verstimmung aus. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Regierungen waren ausgeprägt; wo man zu einer Übereinkunft fand, war sie meist von taktischen Überlegungen getrieben. Dabei hätte eine fundierte, strategische Vision es ermöglicht, das Übel im Keim zu ersticken, als es sich in Griechenland manifestierte, mit weniger schmerzhaften Folgen für die griechische Bevölkerung.

Das Exportwunder verblasst

Die Wahl von Emmanuel Macron wurde als historische Gelegenheit für eine Renaissance Europas bejubelt. Leider beschloss Frankreichs neuer Präsident, die alte französische Vision eines zentralisierteren Europas aus der Versenkung zu holen – eine Vision, die wiederholt abgelehnt worden war. Er tat seine Vorschläge kund, ohne sich mit Deutschland abzusprechen – bzw. ohne klare Unterstützung der, wenn auch politisch geschwächten, deutschen Kanzlerin – und ohne Rücksprache mit anderen Ländern. Wenig überraschend fiel Deutschlands Reaktion bestenfalls lauwarm aus. Frankreichs Bemühungen, einen gemeinsamen Haushalt für die Eurozone zu etablieren, stiessen auf Widerstand. Nach langen Verhandlungen stimmte Deutschland einem bloss symbolischen Haushalt zu – gegen den Willen der sogenannten Hanseatischen Liga, einer Koalition der Niederlande und der nordeuropäischen Länder. Klar eine verpasste Gelegenheit.

Die Erosion der deutsch-französischen Führungsrolle ist aber nicht nur durch Fehler und Meinungsverschiedenheiten bedingt. Beide Länder sind ausserdem kraftlos, wirtschaftlich wie politisch. Deutschlands ausgezeichnete Wirtschaftsleistung nach 2010 machte den Anschein eines nachhaltigen Wiederauflebens. Sein Erfolg, getrieben durch die Exporte nach Asien, besonders China, basierte auf der ungebrochenen Attraktivität seiner Luxusautos, seiner raffinierten Ausrüstungsgüter, seiner hochwertigen Metallerzeugnisse, kostengünstig hergestellt in Netzwerken von mittelständischen High-Tech-Unternehmen und Niedriglohnbetrieben in Mittel- und Osteuropa. Dank der Hartz-Arbeitsmarktreform der Nullerjahre operierte die Wirtschaft unter Vollbeschäftigung und hielt die Löhne dennoch auf vernünftig stabilem Niveau.

Das war damals. Nun hat die Verlangsamung in China auf die Exporte durchgeschlagen – sie werden sich, wie es scheint, so bald nicht erholen. China arbeitet sich in Sachen Qualität sukzessive nach oben, die Löhne in Mittel- und Osteuropa sind gestiegen. Gleichzeitig fand unter den grossen Banken in Deutschland, die die Industrie traditionell finanzierten, die Bereinigung nach der Krise nur sehr langsam statt, zum Teil weil die Regierung alles getan hat, um sie zu schützen. Nun sind sie nicht in der Lage, nötige Restrukturierungen durchzuführen. Zudem hat Kanzlerin Angela Merkel in ihrer langen Amtszeit ersthafte Reformen tunlichst vermieden – mit der Einführung eines Mindestlohns als einziger Ausnahme. Nur ist der heute, da die Autoindustrie weltweit in Turbulenzen steckt, alles andere als hilfreich.

Frankreich steckt im Reformstau fest

In Frankreich herrscht seit gut drei Jahrzehnten weitestgehend Reformstau. Der öffentliche Sektor ist aufgebläht, ineffizient, das Bildungssystem versagt komplett. Der Arbeitsmarkt ist starr, die Arbeitslosenrate sinkt selten unter 8%. Macron wurde dank einem Wahlprogramm gewählt, das auf einer schonungslosen Diagnose von Frankreichs Schwächen und mutigen, wenn auch beschränkten Reformversprechen basierte. Vieles davon wurde im ersten Jahr seiner Präsidentschaft beschlossen. Dann aber kam die populistische Revolte der «Gelbwesten». In einer ersten Reaktion hat die Regierung Zuschüsse für schlecht bezahlte Arbeiter verfügt. Sie werden aber nicht etwa über Ausgabenkürzungen oder höhere Steuern finanziert, sondern vergrössern schlicht das Haushaltsdefizit. Nun ist Macrons Nimbus als energischer Reformer, der jeden Widerstand überwindet, dahin – unwahrscheinlich, dass er den Rest seines Wahlprogramms jetzt noch wird durchsetzen können. Frankreich dürfte nach wie vor ohne Reformen bleiben und anfällig für fortgesetzte Defizite. In diesem Szenario wächst die Wirtschaft nur schleppend, die Arbeitslosenrate sinkt kaum, und das Land fällt in den Pessimismus zurück, der Macron einst ins Amt gehievt hatte. Die politischen Konsequenzen wären besorgniserregend.

Ein schwächer werdendes Deutschland und ein schwaches Frankreich, das weckt Zweifel an einem Wiederaufleben der deutsch-französischen Führungsrolle – die in Tat und Wahrheit schon vor langer Zeit geschwunden ist. Schon während der Schuldenkrise galt sie grossteils nur dem Schein nach. Kanzlerin Merkel traf die Entscheidungen, war aber stets bedacht, sich der Unterstützung von Präsident Sarkozy zu versichern. «Merkozy», wie diese stille Übereinkunft genannt wurde, war eine praktische Illusion, die politisch beiden dienlich war: Angela Merkel hatte freie Hand, Nicolas Sarkozy konnte vorgeben, an der Macht teilzuhaben. Die Wahl von François Hollande offenbarte dann die schiere Dominanz der deutschen Kanzlerin – sie machte sich nicht einmal die Mühe, ihn in ihre Entscheidungen einzubinden. Heute ist das entkräftete Deutschland nicht in der Lage, ohne die Unterstützung Frankreichs zu führen, doch Deutschlands Wertschätzung für Macron schwindet.

Die Konsequenzen für Europa und darüber hinaus könnten weitreichend sein. Lange Zeit brachte die Kombination aus Deutschlands Engagement für eine soziale Marktwirtschaft und Frankreichs Wunsch, ein global mächtiges Europa zu schaffen, Kompromisse hervor, die meist vernünftig waren. Waren sie es einmal nicht, intervenierte das Vereinigte Königreich, mit stillschweigender Unterstützung vieler nordeuropäischer Länder. Mit dem Brexit wird es nun vorbei sein mit dieser ausgleichenden Gegenstimme. Das Aufkommen der Hanseatischen Liga ist ein erstes Signal, was noch folgen mag. Noch nie zuvor gab es Widerstand vonseiten der kleineren Länder. In vielen mittel- und osteuropäischen Staaten sind unliberale euroskeptische Regierungen an die Macht gekommen; durch die politische Wende in Italien werden sie gestärkt. Bestenfalls resultiert das in einer nur passiven Haltung Europas. Im schlimmsten Fall setzt sich die Spaltung fort, und es werden eklatante Fehlentscheidungen getroffen. In einer Zeit des Umbruchs wie heute – mit US-Präsident Trumps wilden Ideen und Chinas Ambitionen – täte ein starkes Europa not. Zu schade, dass es nicht danach aussieht.