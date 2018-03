Fed-Entscheid verwirrt die Märkte

Eins wollte Jerome Powell an der Pressekonferenz klarstellen: «Wir haben an der Sitzung heute lediglich einen Entscheid gefällt.» Die Betonung legte der Fed-Chef auf «einen». Denn dieser Entscheid war es, das Zielband für den Leitzins 25 Basispunkte auf 1,5 bis 1,75% zu erhöhen.

Die sechste Straffung seit der Finanzkrise wurde von den Marktteilnehmern erwartet. Darum fokussierten sie auf die Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses. Wie jedes Quartal gaben die fünfzehn Mitglieder ihre Einschätzung zum Wirtschaftswachstum, zur Inflation, zur Arbeitslosenrate und zum Leitzins ab. Besonders gespannt waren die Anleger auf die Prognosen zum Leitzins.

Rosiger Ausblick

Denn seit der letzten Schätzung vom Dezember hat sich einiges getan. US-Präsident Donald Trump hat eine Steuerreform in die Wege geleitet und ein Konjunkturprogramm über 320 Mrd. Fr. bekanntgegeben. Beides soll die Konjunktur 2018 und 2019 ankurbeln. Entsprechend haben die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Prognose des Wirtschaftswachstums im Mittel erhöht und diejenige der Arbeitslosenrate gesenkt.

Kaum verändert hat sich hingegen die Erwartung zur Inflation. Der Arbeitsmarkt dürfte laut dem Federal Reserve noch heisser werden, den Einfluss auf die Preissteigerung beurteilen die Mitglieder des Gremiums aber als überschaubar.



Powell zeigte sich überrascht, dass das Lohnwachstum in den vergangenen Monaten trotz der niedrigen Arbeitslosenquote nicht stärker gestiegen ist. «Die Verbindung zwischen der Arbeitslosenrate und dem Lohnwachstum existiert zwar noch, sie ist aber schwächer geworden», sagte er.

Drei gewinnt

Darum erwarten die Mitglieder des Gremiums im Median im laufenden Jahr weiterhin noch zwei Straffungen um 25 Basispunkte. Obwohl sie diese Einschätzung bereits im Dezember hatten, gehen mehr Mitglieder von einer strengeren Geldpolitik aus. Prognostizierten im Dezember erst vier Mitglieder mehr als drei Straffungen im laufenden Jahr, waren es jetzt bereits sieben. Für 2019 und 2020 rechnet die Mehrheit mit jeweils einer Straffung mehr.



Darauf angesprochen, was es denn benötigen würde, damit das Fed die Zinsen im laufenden Jahr doch drei weitere Male erhöht, betonte Powell, dass es sich bei den Prognosen um die Summe der Schätzungen der einzelnen Mitglieder handelt. «Punktschätzungen sind immer mit einer hohen Unsicherheit verbunden», ergänzte er.

Powell konnte bei seiner ersten Präsentation eines Zinsentscheids überzeugen. Die Antworten des Juristen waren klar und nicht mit ökonomischen Modellen und Theorien durchwachsen. Mit seiner Meinung hielt er sich aber zurück, wenn es nicht um Geldpolitik ging. Beispielsweise wurde während der Sitzung laut Powell auch über die Strafzölle diskutiert, es sei aber nicht die Aufgabe des Fed, Handelspolitik zu betreiben oder zu kommentieren.

Keine allgemeine Überbewertung

Die Risiken an den Finanzmärkten bezeichnete Powell als moderat. Er unterstrich unter anderem die soliden Bilanzen und die hohen Liquiditätsreserven der Banken. Bei gewissen Märkten lägen die Preise zwar über dem langfristigen Mittel, das sei aber nicht überall so. So gibt es am Immobilienmarkt derzeit keine Überbewertung.

In einer ersten Reaktion auf den Entscheid des Federal Reserve legten die Aktienmärkte zu. Analog stiegen auch die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen. Während der Medienkonferenz drehte sich das Bild aber. Der S&P 500 (SP500 2711.93 -0.18%) und der Dow Jones (Dow Jones 24682.31 -0.18%) Industrial gaben deutlich nach. Nach einem volatilen Handel notierten die Indizes zum Handelsschluss im Minus. Analog drehten auch die Renditen von US-Staatsanleihen nach einem anfänglichen Plus ins Minus. Deutlich an Wert büsste der Dollar ein, wohingegen der Goldpreis avancierte.