Das Fed im Ausnahmezustand

Seit einigen Monaten äussern immer mehr Wirtschaftsbeobachter ihre Besorgnis über den Anstieg der Inflation in den USA. Ein Grossteil der Kommentare (einschliesslich meiner eigenen) rückt die offensichtliche Fortsetzung der lockeren Geldpolitik des Fed angesichts steigender Preise in den Mittelpunkt. Trotz eines starken Anstiegs des Geldmengenwachstums führt das Fed nach wie vor ein gross angelegtes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten durch (in Höhe von 120 Mrd. $ pro Monat) und hält den Leitzins (Federal Funds Rate) in einer Spanne von 0,05 bis 0,1%.

Zum Autor John B. Taylor ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stanford University und Senior Fellow an der Hoover Institution.

Verglichen mit ähnlichen Zeiträumen in der jüngeren Geschichte ist dieser Leitzins aussergewöhnlich niedrig. Um zu verstehen, warum er aussergewöhnlich ist, muss man sich nur den Monetary Policy Report des Fed vom 9. Juli ansehen, der lang erprobte Regeln anführt, die einen höheren Leitzins als den aktuellen vorgeben würden. Eine dieser Regeln ist die Taylor-Regel (benannt nach dem Autor, Anm. d. Red.), die besagt, dass das Fed den Zielwert für die Federal Funds Rate in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der tatsächlichen und der angestrebten Inflation festlegen sollte.

Die Taylor-Regel, ausgedrückt in einer einfachen Gleichung, hat sich über die Jahre hinweg bewährt, wenn sie eingehalten wurde. Setzt man die aktuelle Inflationsrate der letzten vier Quartale (etwa 4%), die Lücke zwischen dem BIP und seinem Potenzial für das zweite Quartal 2021 (etwa –2%), eine Zielinflationsrate von 2% und einen sogenannten Gleichgewichtszins von 1% ein, erhält man einen erwünschten Leitzins von 5%.

Fed ignoriert höheres Zinsniveau

Darüber hinaus besagt die Taylor-Regel, dass, selbst wenn die Inflationsrate bis Ende dieses Jahres auf 2% sinkt (was deutlich unter den meisten Prognosen liegen würde) und die Wirtschaftsleistung ihr Potenzial erreicht, die Federal Funds Rate immer noch 3% betragen sollte. Das ist weit entfernt vom Niveau nahe null, das das Fed in der Kommunikation seiner künftigen geldpolitischen Absichten (Forward Guidance) impliziert hat.

Da bei diesen Berechnungen die durchschnittliche Inflationsrate der letzten vier Quartale zugrunde gelegt wird, stehen sie im Einklang mit einer Form von «durchschnittlicher Inflationszielregelung», die das Fed selbst 2020 befürwortet hat. Sie folgen auch dem kürzlich vom Fed selbst vorgeschlagenen Gleichgewichtszins von 1% und nicht dem traditionell verwendeten Satz von 2%. Wäre dieser verwendet worden, wäre die Diskrepanz zwischen dem Leitzins der geldpolitischen Regel und dem tatsächlichen Niveau des Leitzinses noch grösser.

Diese möglichen höheren Niveaus für den Leitzins werden in den veröffentlichten Diskussionen des Fed weitgehend ignoriert. Stattdessen beharrt es darauf, dass die derzeitige höhere Inflation ein vorübergehender Nebeneffekt der Pandemie auf die Inflation im vergangenen Jahr ist. Verteidiger des Fed weisen darauf hin, dass die Marktzinsen für längerfristige Anleihen weiterhin sehr niedrig sind. Bei sicheren US-Bundesanleihen liegt die Rendite für fünfjährige Papiere auf nur 0,81% und für zehnjährige auf nur 1,35%, damit deutlich unter den von der Taylor-Regel empfohlenen Sätzen, wenn man den Durchschnitt über diese Laufzeiten betrachtet. In Anbetracht dieser Faktoren raten viele Kommentatoren, sich keine Sorgen zu machen: Die Märkte sind wahrscheinlich rational, wenn sie niedrige Zinsen vorhersagen.

Wie zu Greenspans Zeiten

Das Problem an dieser Argumentation ist, dass die niedrigen längerfristigen Zinsen wahrscheinlich dadurch verursacht werden, dass das Fed selbst darauf besteht, die Zinsen, soweit das Auge sehen kann, niedrig zu halten. Wie Josephine M. Smith (Ney Sork University) und ich in einer Studie von 2009 zeigen, gilt es, eine «Term Structure of Policy Rules» (eine «Laufzeitstruktur geldpolitischer Regeln) zu berücksichtigen. Tatsächlich hängt die geldpolitische Regel für Obligationen mit längerer Laufzeit von der geldpolitischen Regel für den viel kurzfristigeren Leitzins des Fed ab, wie sie von den Marktteilnehmern wahrgenommen wird. Wenn das Fed den Markt davon überzeugt, dass die Zinsen niedrig bleiben werden, wird die Laufzeitstruktur der Zinsen niedrigere längerfristige Sätze implizieren.

Die heutige Situation ähnelt der von 2004, als der damalige Fed-Vorsitzende Alan Greenspan feststellte, dass die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen offenbar keinen Einfluss auf die Entwicklung der Federal Funds Rate hatten. Er sprach von einem «Conundrum», einem Rätsel, weil der tatsächliche kurzfristige Zins nicht zu einem so starken Anstieg der langfristigen Sätze führte, wie man anhand von Erfahrungen erwarten würde. Die geldpolitische Straffung wirkte sich nicht so stark auf die längerfristigen Zinsen aus, wie dies in früheren Phasen der Straffung der Fall gewesen war.

Markt rechnet mit langfristig niedrigen Zinsen

In dieser Zeit wich die Federal Funds Rate erheblich von dem ab, was aufgrund der typischen Reaktion des Fed zu erwarten gewesen wäre, wie es auch heute der Fall ist. Als der tatsächliche Leitzins erheblich von dem Niveau abwich, das die geldpolitischen Regeln nahelegten, schien die Reaktion der kurzfristigen Sätze auf die Inflation viel geringer zu sein, zumindest aus Sicht der Marktteilnehmer, die versuchten, die Politik des Fed einzuschätzen. Diese Wahrnehmung eines geringeren Ansprechens der geldpolitischen Regel auf die Reaktion könnte die Marktteilnehmer dazu veranlasst haben, geringere längerfristige Zinsreaktionen auf die Inflation und damit niedrigere langfristige Zinsen zu erwarten.

Heute scheint das Fed von geldpolitischen Regeln abzuweichen. Die Notenbank hat ihren eigenen Weg der Forward Guidance eingeschlagen, und der Markt stützt seine Schätzungen der künftigen Zinsen auf die Erwartung, dass diese Abweichung fortgesetzt wird. Die Geschichte lehrt uns jedoch, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Irgendwann wird das Fed zu einer geldpolitischen Regel zurückkehren müssen, und wenn es das tut, wird sich das Rätsel auflösen. Je eher dies geschieht, desto reibungsloser wird der Aufschwung verlaufen. Es ist noch Zeit, sich anzupassen und zu einer geldpolitischen Regel zurückzukehren, aber die Zeit wird knapp.

Copyright: Project Syndicate.