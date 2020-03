Das Fed öffnet die Geldschleusen

Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve flutet den Geldmarkt. Am Donnerstag und Freitag wird sie den Repo-Markt mit bis zu 1,5 Bio. $ versorgen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die Distriktnotenbank von New York am frühen Donnerstagnachmittag publiziert hat.

Im Auftrag von Fed-Chef Jerome Powell stellt die Distriktnotenbank am Donnerstag dem Repo-Markt über eine Laufzeit von drei Monaten Mittel in der Höhe von 500 Mrd. $ zur Verfügung. Am Freitag sind es zwei weitere Tranchen à 500 Mrd. $. Sie haben eine Laufzeit von einem sowie von drei Monaten.