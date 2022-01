Das Fed ringt mit der Inflation

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat eine abrupte Kehrtwende vollzogen – eine durchaus untypische Richtungsänderung für eine Institution, die seit langem für ihre schleppenden und bedächtigen Anpassungen der Geldpolitik bekannt ist. Auch wenn sich die jüngste Kommunikation des Fed weniger kreativ gestaltet, als zu erhoffen war, so hat die Zentralbank doch zumindest erkannt, dass sie ein ernsthaftes Problem hat.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Mitglied des Kollegiums der Universität Yale.

Bei diesem Problem handelt es sich natürlich um die Inflation. Ebenso wie in den frühen Siebzigerjahren, als ich unter Arthur Burns für das Fed tätig war, haben auch die Entscheidungsträger von heute den Ausbruch der Inflation falsch diagnostiziert. Der gegenwärtige Anstieg der Inflation ist nicht vorübergehender Natur und kann nicht als Ergebnis spezifischer Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 abgetan werden. Vielmehr präsentiert sich dieser Anstieg umfassend und andauernd. Verstärkt wird er durch den Lohndruck, der sich aus einer beispiellos angespannten Situation auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt ergibt. Unter diesen Umständen wäre die fortgesetzte Verweigerung einer Kurskorrektur durch das Fed ein monumentaler strategischer Fehler gewesen.

Doch ein Problem zu erkennen, ist lediglich der erste Schritt in Richtung einer Lösung, und die wird alles andere als einfach werden. Man führe sich die Zahlen vor Augen: Die anhand des Konsumentenpreisindex ermittelte Inflationsrate erreichte im vergangenen Dezember 7%. Weil der nominale Leitzins nahe bei null liegt, ergibt sich daraus ein realer Leitzins (der bevorzugte Massstab für die Beurteilung der Wirksamkeit der Geldpolitik) von –7%.

Welcher Leitzins ist anzupeilen?

Das ist ein Rekordtiefstand. Nur zwei Mal in der jüngeren Geschichte – Anfang 1975 und Mitte 1980 – liess das Fed zu, dass der reale Leitzins auf –5% sank. Diese beiden Zeitpunkte markieren Anfang und Ende der grossen Inflation, als der Konsumentenpreisindex über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren durchschnittlich 8,6% pro Jahr stieg. Freilich glaubt niemand, dass wir vor einer Wiederholung dieser Entwicklung stehen. Die meisten Prognostiker gehen davon aus, dass sich die Inflation im Laufe dieses Jahres abschwächen wird. Angesichts abklingender Engpässe in den Lieferketten und ausgeglichenerer Entwicklungen auf den Märkten ist das eine durchaus vernünftige Annahme.

Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Das zukunftsorientierte Fed steht immer noch vor einer entscheidenden taktischen Frage: Welcher Leitzins ist anzupeilen, um der in zwölf bis achtzehn Monaten vorherrschenden Inflationsrate zu begegnen?

Das weiss niemand, auch das Fed und die Finanzmärkte nicht. Eines ist allerdings klar: Angesichts eines realen Leitzinses von –7%, der das Fed in ein tiefes Loch stürzt, wäre selbst im Falle einer raschen Einbremsung der Inflation eine radikale Straffung der Geldpolitik nicht ausgeschlossen, um auf diese Weise den realen Leitzins wieder so zu positionieren, dass er im Einklang mit dem Preisstabilitätsmandat der Notenbank steht.

Prognose wagen

Um hier Klarheit zu schaffen, muss das Fed eine Schätzung wagen, wann die Inflationsrate ihren Höhepunkt erreichen und danach wieder nach unten gehen wird. Es ist immer diffizil, ein Datum zu bestimmen – und noch schwieriger zu ermitteln, was «nach unten» wirklich bedeutet. Die US-Wirtschaft läuft immer noch auf Hochtouren, und der Arbeitsmarkt präsentiert sich, zumindest gemessen an der sinkenden Arbeitslosenquote, so angespannt wie seit Januar 1970 nicht mehr (also kurz vor der grossen Inflation). Unter diesen Umständen ist zu argumentieren, dass verantwortungsbewusste Entscheidungsträger auf Nummer sicher gehen und nicht auf eine rasche und wundersame Rückkehr der Inflation zu ihrem Trend aus der Zeit vor der Covid-19-Pandemie von unter 2% setzen sollten.

Betrachten wir noch einmal die Zahlen: Angenommen, der vom Fed prognostizierte Kurs, wie in seinem jüngsten Dot Plot dargestellt, ist korrekt, und die Zentralbank erhöht den nominalen Leitzins bis Ende 2022 von null auf etwa 1%. Das kombiniere man nun mit einer vernünftigen Einschätzung des Desinflationspfades (nicht zu langsam, nicht zu schnell), die für das Jahresende eine Rückkehr der Konsumentenpreisinflation in den Bereich von 3 bis 4% prognostiziert. Damit würde der reale Leitzins am Ende dieses Jahres immer noch im negativen Bereich bei –2 bis –3% liegen.

Das ist der Haken an der ganzen Sache. Im aktuellen Lockerungszyklus hat das Fed den realen Leitzins im November 2019 erstmals unter null gesenkt. Das heisst, dass ein wahrscheinlicher Zins von –2 bis –3% im Dezember 2022 eine 38 Monate dauernde Phase der ausserordentlichen geldpolitischen Akkommodierung markieren würde, in deren Laufe der reale Leitzins bei durchschnittlich –3,1% lag.

Fed spielt mit dem Feuer

Hier ist die historische Perspektive von Bedeutung. Es gab bereits drei frühere Phasen aussergewöhnlicher geldpolitischer Akkommodierung, die es zu erwähnen gilt: Im Gefolge der Dotcom-Blase Anfang der Nullerjahre verzeichnete das Fed unter Alan Greenspan 31 Monate in Folge einen negativen realen Leitzins von durchschnittlich –1,1%. Nach der weltweiten Finanzkrise des Jahres 2008 taten sich Ben Bernanke und Janet Yellen zusammen, um den durchschnittlichen realen Leitzins von –1,9% über 62 Monate aufrechtzuerhalten. Als sich dann die Konjunkturflaute nach der Krise fortsetzte, hielt Yellen zusammen mit Jerome Powell 37 Monate lang am realen Leitzins von –0,9% fest.

Das Fed von heute spielt mit dem Feuer. Der reale Leitzins von –3,1% im Rahmen der aktuellen übermässigen Akkommodierung liegt mehr als doppelt so hoch wie der durchschnittliche Leitzins von –1,4% in den vergangenen drei derartigen Phasen. Doch das heutige Inflationsproblem präsentiert sich weitaus schwerwiegender, da der Anstieg des Konsumentenpreisindex von März 2021 bis Dezember 2022 im Durchschnitt 5% betragen dürfte, verglichen mit den durchschnittlichen 2,1%, die in den früheren Phasen negativer realer Leitzinssätze herrschten.

Riskanteste Strategie der Geschichte

All das unterstreicht, dass das Fed möglicherweise die riskanteste Strategie seiner Geschichte verfolgt. In einer Zeit, da die Inflation mehr als doppelt so rasant voranschreitet wie in den drei früheren Phasen des Experimentierens mit negativen Leitzinsen hat die US-Notenbank rekordverdächtige Impulse zur Ankurbelung der Konjunktur gesetzt. Einen vierten Vergleich habe ich bewusst ausgelassen: nämlich den negativen Leitzins von –1,7% unter Burns Anfang der Siebzigerjahre. Wir wissen, wie es damals geendet hat. Auch die ebenso drastische Ausweitung der Fed-Bilanz habe ich unerwähnt gelassen.

Mittlerweile ist es müssig, zu warnen, dass das Fed den Entwicklungen hinterherhinkt. Tatsächlich liegt es so weit zurück, dass es die Entwicklungen aus den Augen verliert. Die Dot Plots, nicht nur für heuer, sondern auch für 2023 und 2024, werden dem Ausmass der geldpolitischen Straffung nicht gerecht, die höchstwahrscheinlich erforderlich sein wird, wenn das Fed die Inflation unter Kontrolle bringen will. In der Zwischenzeit gilt es für die Finanzmärkte, sich auf ein böses Erwachen einzustellen.

