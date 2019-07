Das Fed vollzieht einen Paradigmenwechsel

Es sind widersprüchliche Zeiten. Fed-Chef Jerome Powell verdeutlichte dies in einer Rede Mitte Juli in Paris. «Wir erwarten, dass die Wirtschaft der USA weiter solide wächst, der Arbeitsmarkt stark bleibt und die Inflationsrate sich dem Ziel von 2% annähert.» Alles gut so weit. Und doch: Trotz des rosigen Ausblicks wird die amerikanische Zentralbank kommenden Mittwoch zum ersten Mal seit 2008 den Leitzins senken. Das machte Powell in derselben Rede klar, als er eine «lockerere Geldpolitik» ankündigte.

Das überrascht. Nicht nur weil die amerikanische Wirtschaft damit trotz rekordniedriger Arbeitslosenrate und der längsten Expansion in der US-Geschichte zu schwach ist für einen Leitzins in einer Bandbreite von 2,25 bis 2,5%, sondern auch weil es laut Torsten Sløk «keine dramatische Entwicklung in den wirtschaftlichen Daten gibt, die die Bereitschaft des Federal Reserve, den Leitzins zu senken, rechtfertigt», sagt der Chefökonom der Deutschen Bank. Das irritiert.