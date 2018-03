«Das Fed wird keine Rücksicht nehmen»

An den Finanzmärkten kehrt Verunsicherung zurück. Investoren fürchten, dass es zum globalen Handelskonflikt kommen könnte. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump macht ihre Drohung wahr und verhängt Strafzölle auf Importe aus China. In einer ersten Gegenreaktion kündigt Peking zur Vergeltung Tarife auf Einfuhren aus den Vereinigten Staaten an. Randall Kroszner warnt, dass diese Situation leicht ausser Kontrolle geraten kann. Der renommierte Wirtschaftsprofessor an der Booth School of Business der Universität Chicago gibt ausserdem zu bedenken, dass die Finanzmärkte das Risiko von Inflation unterschätzen. Es könnte deshalb zu weiteren Turbulenzen an den Börsen kommen, wenn die Zinsen schneller steigen als erwartet, sagt der frühere Gouverneur der amerikanischen Notenbank.

