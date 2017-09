Das Führen vom Geld trennen

Zahlen sind im Geschäftsleben zentral. Stimmen sie auf Dauer nicht, gehen Unternehmen ein oder blühen nie auf. Zahlen, besonders der Lohn, sind auch für Mitarbeitende aller Stufen wichtig. 83% der Schweizer Bevölkerung sagen, dass sie mit ihrem Salär zufrieden sind. Gleichzeitig wissen 56% nicht, wie die Boni in der Firma bestimmt werden. Das «Wie» ist also oft das Problem, weniger das «Wie viel».

Zum Autor Dr. Stephan Hostettler ist Managing Partner von HCM Hostettler & Company und Lehrbeauftragter für Corporate Governance an der Universität St. Gallen. Dass finanzielle Anreize das Verhalten in den Unternehmen beeinflussen, ist unbestritten. Menschen reagieren auf Geld. Oft werde ich gefragt, ob denn der Bonus zu besserer Leistung ansporne. Für repetitive, kognitiv wenig anspruchsvolle Jobs ist dieser Wirkungszusammenhang gut belegt. Für Aufgaben hingegen, wie die allermeisten der Leserinnen und Leser dieser Zeitung sie ausüben, ist die Antwort weniger eindeutig.

Ursprung dafür ist, dass die meisten aktuellen Bonuspläne auf drei Mythen basieren. Erstens: Der individuelle Beitrag einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters zum Erfolg eines Teams oder Unternehmens kann isoliert und auch gemessen werden.

Zweitens: Was gemessen werden kann, kann auch benotet werden. Drittens: Diese Benotung ergibt dann erst richtig Sinn, wenn sie an Geld geknüpft wird, im Sinne von: je besser die Note, desto höher der Bonus.

Diese drei Mythen entstammen einem mechanistischen Weltbild, das in den Neunzigerjahren Einzug hielt und in der heutigen Unternehmenspraxis nach wie vor weit verbreitet ist. Die Mythen sind der Humus, auf dem komplexe Bonusprogramme gewachsen sind – von den Bonusempfängern meist ungenügend verstanden.

Untaugliches Management by Excel

Überspitzt formuliert: Alles begann mit Excel. Mit dieser praktischen Software, die vor bald dreissig Jahren ihren Siegeszug antrat, konnte jede und jeder im Nu viele Faktoren und Parameter zueinander in Beziehung setzen, interessante Korrelationen und scheinbar kluge Hypothesen basteln.

Auch die Manager machten sich das Instrument zunutze, um die Performance und das Verhalten von Mitarbeitern zu messen und zu bewerten. Dies leistete den scheinbar gut begründeten individuellen Gesamtratings Vorschub: die Jahresperformance von Abteilungsleiter A, von Fachkraft B, komprimiert in einer einzigen Zahl oder Buchstabenabfolge.

Solche individuellen Gesamtratings sind heute üblich und oft den Ansprüchen des Verwaltungsrats und des Managements geschuldet, die wissen möchten, wie vermeintlich gut ihre unterstellten Bereichs- und Teamleiter führen.

Doch dieser Ansatz hat allerlei Nebenwirkungen. Deren drei sind zu beobachten. Erstens wirken individuelle Gesamtratings für all diejenigen demotivierend, die nicht mit Bestnoten ausgezeichnet werden oder eine Note erhalten, die im Vergleich zu derjenigen des Arbeitskollegen als ungerechtfertigt empfunden wird.

Nehmen wir als Beispiel einen Familienvater, der auf der Skala von 1 bis 5 zum Jahresende eine 4 erhalten hat. Zu Hause am Familientisch fragt seine Frau: «Was bist du?» Er: «Eine 4,0.» Die Frau gratuliert und fragt, was denn Kollege Hans erhalten habe. Er: «Eine 4,5.»

Nun ist Feuer im Dach. Die Frau kritisiert diese Notengebung, die Kinder hören mit, dass Papa offenbar schlechter sei als Hans. Dem Vater bleiben nun zwei Möglichkeiten: Fight or Flight. Er kämpft um eine bessere Note am Arbeitsplatz, oder er sucht eine neue Stelle.

Das Wissen um solche unerwünschten Wirkungen führt dazu, dass de facto nichtssagende Noten verteilt werden. Es wird somit zu wenig differenziert beurteilt und geführt. Wenn man Führungskräfte fragt, ob sie je einen Erkenntnisgewinn beim Ausfüllen von Performanceformularen gehabt hätten, dann lächeln sie.

Sie kennen die Stärken und die Schwächen ihrer Unterstellten auch ohne Formulare. Knüpft man dann mechanistisch und automatisiert noch eine Bonuszahlung an diese Note, potenziert sich das Problem. So haben Mitarbeitende überdies weniger Anreiz, sich um Aufgaben zu kümmern, die ausserhalb ihres Zielkatalogs sind.

Das Verdikt ist eindeutig. Der Anspruch, die Leistungen von Mitarbeitenden und Managern individuell genau messen zu können, ist zu hoch gegriffen. Führungskräfte und Mitarbeiter werden sich zunehmend bewusst, dass nicht alles gemessen, aber das meiste sehr wohl beurteilt werden kann.

Mit dem Weitwinkel geführte, offene Gespräche sind häufig fruchtbarer als solche, bei denen Dutzende Faktoren einzeln und formelbasiert unter die Lupe genommen werden. Tabellen und Punkte bilden eben nur einen Teil der Wirklichkeit ab.

Je nach Geschäftsmodell, Kultur und Aufgaben verabschieden sich daher immer mehr Unternehmen von solchen traditionellen Führungs- und Bonussystemen. Besonders solche, die Teamstrukturen und -leistungen gegenüber auf einzelne Personen ausgerichteten, hierarchischen Strukturen stärken wollen, um agiler zu werden.

Wie können Unternehmen es besser machen? Anzusetzen ist bei den Bedürfnissen der Mitarbeitenden. Plakativ ausgedrückt schuldet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Anerkennung in drei Formen: Feedback, Entwicklungsmöglichkeiten und Geld.

Der springende Punkt: Die drei Bereiche sollen nicht in einem Prozess mechanistisch miteinander verknüpft werden; vielmehr sollten sie in unterschiedlichen Prozessen getrennt verlaufen. Umgekehrt formuliert: Führung soll nicht in den Bonusplan delegiert werden.

Was das Thema Geld betrifft, so ist ein Umdenken ratsam: Geld verstanden als Form der Wertschätzung für gemeinsamen Erfolg statt als Honorierung von Einzelleistung. So haben sich Konzepte bewährt, bei denen alle am Erfolg Beteiligten in Form einer stufengerechten, langfristigen Erfolgsbeteiligung angemessen belohnt werden.

Stufengerecht im doppelten Sinn: Zum einen: «Wo» wird Erfolg gemessen? Als Faustregel gilt: Je «tiefer unten» der Bonuspool definiert und an ein Sparten- oder Teamergebnis geknüpft wird, desto mehr kommen sich die Unternehmenskultur respektive die gemeinsamen Ziele und die finanziellen Partikularinteressen in die Quere.

Zum anderen: «Wer kriegt wie viel?» Es sollen keineswegs alle gleich viel erhalten. Basisgehälter, Hierarchiestufen oder Funktionsbewertungen etc. sind Leitplanken, die auch bei der Allokation von Boni meistens gut funktionieren.

Von Gewinn zu Erfolg

Wenn Boni durch eine Erfolgsbeteiligung ersetzt werden, sollte nicht nur auf das Gewinnniveau abgestellt werden, sondern auch die Gewinnqualität mitberücksichtigt werden, Qualität im Sinn von Mindestanforderungen.

So können Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder konkrete Leitplanken setzen, innerhalb deren langfristig ein qualitativ guter Gewinn zu erzielen ist, an dem dann die Belegschaft stufengerecht beteiligt wird.

Wo eine Unternehmenskultur blühen soll, darf es kein Dickicht von Leistungsbeurteilungen geben, darf ob vieler Excel-Tabellen das Augenmass nicht verloren gehen.

Heisst es nicht in den allermeisten Unternehmensbildern, der Kunde oder der Mensch stehe im Zentrum? Dies soll mit einer konsequenteren, ehrlicheren Leistungsbeurteilung gelebt werden, bei der individuelle Leistung nicht auf eine Zahl verdichtet wird. Zwar kann man vieles nicht messen, aber durchaus beurteilen. Es braucht mehr Mut, dies klar zu äussern.

Trennen von Führung und Geld, heisst die Devise. Dann ist der Weg frei für eine unbelastete, differenziertere Führung und Feedback. Ein solcher Ansatz leistet einer kooperativen, inhaltsbezogenen Unternehmenskultur Vorschub.

Er ermöglicht den Blick über den Tellerrand hinaus – ein Erfolgsfaktor in den heutigen disruptiven Zeiten. Dass nicht nur Zahlen zählen, ist somit eine zentrale Voraussetzung, damit schliesslich auch die Zahlen stimmen.