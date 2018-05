Das Geldspielgesetz schottet den Markt ab

Der Bundesrat hält in den Abstimmungsunterlagen vollmundig fest: «Das Gesetz führt das Schweizer Geldspielrecht ins digitale Zeitalter und stärkt den Schutz vor Spielsucht.» Das Geldspielgesetz allerdings beruht auf Netzsperren und Einschränkungen der Freiheit des Internets. Gerade dagegen wollte sich der Bundesrat noch vor wenig mehr als einem Jahr einsetzen.

In seinem im Januar 2017 publizierten «Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft» wurde die digitale Entwicklung als grosse Chance für den Wirtschaftsstandort Schweiz dargestellt. Voraussetzung dafür sei in erster Linie «die Freiheit bzw. der unternehmerische Spielraum». Zudem sollte der digitale Wandel «deshalb nicht durch vorschnelle und ungeeignete Regulierung beeinträchtigt werden». Wie sich doch die Zeiten ändern.

Interessenpolitik

Oder etwas anders formuliert: Einmal mehr ist der Bundesrat, und mit ihm auch die Mehrheit des Parlaments, vor Partikularinteressen eingeknickt. Die hehren Absichtserklärungen und Versprechungen zählen in der harten Realität der Interessenpolitik offenbar nichts mehr. Das stellt der Politik nicht das beste Zeugnis aus, Konsequenz sieht anders aus.

In Tat und Wahrheit ist das Geldspielgesetz, über das das Schweizer Volk am 10. Juni zu befinden hat, in erster Linie ein Casinoschutzgesetz. Verschiedene Jungparteien haben dagegen das Referendum ergriffen. Das Gesetz soll das Lotteriegesetz von 1923 sowie das Spielbankengesetz von 1998 ablösen. Das neue Geldspielgesetz wird von den Befürwortern als Gesetz zum Schutz der Konsumenten und als verstärkte Prävention gegen die Spielsucht verkauft.

Die Realität sieht allerdings anders aus: Den einheimischen Casinos soll es erlaubt werden, auch online Geldspiele anzubieten. Ausländische Anbieter jedoch sollen davon ausgeschlossen werden. Um das Verbot umzusetzen, sollen Internet-Sperren eingerichtet werden – ein krudes Mittel, dessen sich sonst in erster Linie Diktaturen bedienen. Das ist ein krasser Widerspruch zu dem erst gut ein Jahr alten bundesrätlichen Bericht.

Böse Zungen behaupten, die Casinobranche habe das Gesetz gleichsam selbst geschrieben. Ob dem so ist, kann offenbleiben. Klar jedoch ist, dass die Branche massives Lobbying betrieben und dabei bisweilen auch zu unlauteren Mitteln gegriffen hat. So wurde etwa einem FDP-Parlamentarier, der sich gegen das Gesetz aussprach, ein Verwaltungsratssitz in einem Casino angeboten – den er ablehnte. Ein Schelm, wer Böses denkt.

Netzsperren sind nicht ein Instrument liberaler, sondern interventionistischer Politik. Es geht dabei um Protektionismus, in der Wirkung etwa Schutzzöllen entsprechend. Unliebsame Konkurrenz soll vom Markt ferngehalten werden. Die Befürworter des Gesetzes diffamieren ausländische Onlineanbieter denn auch pauschal als «Casino-Haie», als obskure Gesellschaften, die sich auch der Geldwäsche und anderer krimineller Handlungen schuldig machten. Nur: Belege für derartige Anschuldigungen können keine beigebracht werden. Das rechtsstaatlich zentrale Element der Unschuldsvermutung wird missachtet.

Zudem sind derartige Netzsperren technisch einfach zu umgehen. Wer trotzdem von den ausländischen Angeboten Gebrauch machen will, wird dies tun können. Dabei darf nicht vergessen werden, dass damit gleichsam ein Schwarzmarkt provoziert wird.

Schliesslich könnten diese Netzsperren einen Dammbruch auslösen. Andere Branchen könnten auf den Geschmack kommen, die ausländische Onlinekonkurrenz analog zur Geldspielbranche aussen vor zu halten. Damit ginge die Freiheit des Internets – und damit einer seiner zentralen Vorzüge – verloren.

In den Auseinandersetzungen zum Geldspielgesetz wird ein Aspekt in der öffentlichen Debatte wie so oft vernachlässigt: der der Verfassungsmässigkeit des Erlasses. Artikel 17 der Bundesverfassung zur Medienfreiheit hält fest: «Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist gewährleistet». Das heisst ja wohl auch, die Freiheit des Internets ist gewährleistet.

Wirtschaftsfreiheit?

Ein zweiter Ansatzpunkt bietet Art. 27 zur Wirtschaftsfreiheit. Er hält in Absatz 1 lapidar und deutlich fest: «Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.» Das ist sie mit dem neuen Geldspielgesetz für ausländische Casinos jedoch ohne jeden Zweifel nicht mehr. Ein weiterer Beleg für den anhaltend liederlichen Umgang von Parlament und auch Bundesrat mit der Bundesverfassung.

Ein Wort zur Suchtprävention. Die SP-Ständerätin Pascal Bruderer, eine Befürworterin des Gesetzes, hielt Ende April vor den Medien triumphierend fest, die schweizerische Gesetzgebung sei mit diesem Erlass in Sachen Suchtprävention «eine der strengsten in Europa».

Dahinter steht letztlich das Ziel einer suchtfreien Gesellschaft. Diese allerdings ist nicht mehr als ein Mythos, der noch nie Realität geworden ist. Gegen Suchtprävention ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber die Frage muss erlaubt sein, wie weit der Staat die Bürger vor sich selbst schützen soll und darf. Und klar ist auch, dass das Ziel der suchtfreien Gesellschaft letztlich zu einer dramatischen Überregulierung vieler Bereiche des Lebens führt und viele Freiheiten einschränkt, ohne das Ziel allerdings je zu erreichen. Das ist nicht im Interesse einer liberalen Ordnung.

Fatales Signal

Unter dem Einfluss der intensiven Lobbyarbeit hat es das Parlament bewusst unterlassen, im Geldspielgesetz eine Onlinekonzession für ausländische Anbieter einzuführen, wie dies in einer Vielzahl von Ländern der Fall ist – und funktioniert. Demgegenüber ist das vorliegende Gesetz äusserst protektionistisch. Die Casinobranche hat es verstanden, ihre Interessen sehr effizient durchzusetzen. Das ist für ein Land, das sich wie die Schweiz gerne als offen und liberal versteht, ein Hohn. Technologisch führt das Gesetz eher in die Vergangenheit als in die Zukunft.

Ein Nein zum Geldspielgesetz, das am Status quo nichts ändert, eröffnet die Chance, über Onlinekonzessionen eine liberale Ordnung zu schaffen und auch einer vernünftigen Suchtprävention Raum zu geben. Sollte sich dagegen die protektionistische Lösung durchsetzen, wäre dies ein fatales Signal über die direkt betroffene Branche hinaus. Die Reputation des (noch) attraktiven Standorts Schweiz würde weiter leiden.