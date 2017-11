«Das Geschäftsmodell überdenken»

Periodische Gegenüberstellung sämtlicher Aktiven und Passiven an einem Stichtag. Die Aktivseite gibt Aufschluss über die Verwendung der Mittel, während die Passivseite über die Beschaffung der Mittel (Finanzierung) orientiert. Teil des Geschäftsberichts .

Englische Bezeichnung sowohl für eine Anleihe wie auch für ihre handelbaren Bruchteile, also die Obligationen .

Angelsächsische Kürzel für Unternehmenschef (Chief Executive Officer), Leiter der Finanzabteilung (Chief Financial Officer), Leiter Anlagestrategie (Chief Investment Officer) sowie Leiter operatives Geschäft (Chief Operating Officer), die gemeinsam die Geschäftsleitung bilden.

Covered Bonds

Gedeckte Schuldverschreibungen, in der Regel durch Hypotheken oder Darlehen an die öffentliche Hand besichert. Covered Bonds werden in mehreren europäischen Ländern auf Basis eines Spezialgesetzes ausgegeben. Pfandbriefe zählen zu den Covered Bonds.