Das Gewerbe schlägt Alarm

«Die Lage ist düster, und wir benötigen dringend Perspektiven»: Mit diesen Worten fasste der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), Hans-Ulrich Bigler, zu Wochenbeginn die Befindlichkeit des Gewerbes zusammen. Sehr viele Gewerbebetriebe litten unter dem harten Lockdown, hielt er vor den Medien fest. Werner Scherrer, Präsident des Gewerbeverbands des Kantons Zürich, doppelte nach: Es sei jetzt fünf vor zwölf, für viele Unternehmen gar schon fünf nach zwölf.

Entsprechend hat der SGV ein Positionspapier zu den «Zukunftsperspektiven für die Schweizer Wirtschaft» erarbeitet. Kernforderungen sind die Öffnung aller Wirtschaftsbereiche ab dem 1. März und eine Verstärkung des gezielten Schutzes der besonders gefährdeten Bevölkerungskreise. Zudem verlangt der Verband die Behebung von Lücken im Härtefallregime zugunsten der betroffenen Unternehmen. Schon vor dem 1. März seien flankierende Massnahmen wie etwa die Abschaffung der Homeoffice-Pflicht sowie Teilöffnungen zu erlassen.

Auch wenn der SGV bisweilen durch eine eher holzschnittartige Politik auffällt, ist ihm in diesem Fall recht zu geben. Die Lage ist in der Tat düster. So hat die Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH ihre Prognosen für 2021 deutlich nach unten revidiert. Sie geht nicht mehr von einem Wachstum von 3,2% aus wie noch im Dezember, sondern nun von einem Zuwachs von 2,1%. Auch dies wirkt optimistisch.

Ebenso unerfreulich sind die Arbeitslosenzahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft für den Januar. Die Arbeitslosenquote ist von 3,5% im Vormonat neu auf 3,7% gestiegen. Auch wenn dieser Wert moderat erscheint, steht dahinter eine dramatische Entwicklung. Die absolute Zahl von Arbeitslosen hat im Vorjahresvergleich gut 40% bzw. 48 735 Personen zugenommen. Die Arbeitslosenquote betrug vor Jahresfrist lediglich 2,6%. Die Zahlen werden im weiteren Jahresverlauf massiv weiter steigen.

Der zweite Lockdown wird auch für die Bundeskasse zum Debakel. Am Tourismusgipfel vom vergangenen Freitag kündigte Finanzminister Ueli Maurer an, dass allein die Härtefallhilfen durch den Bund auf 15 Mrd. Fr. steigen könnten. Die Zahl basiert auf Rückmeldungen aus den Kantonen. Ursprünglich wurden für diese Hilfen 1,5 Mrd. Fr. vorgesehen. Sollte dies Realität werden, wofür sehr vieles spricht, wird die ursprünglich anvisierte Zusatzverschuldung des Bundes für Corona von rund 30 Mrd. Fr. geradezu pulverisiert – zulasten des künftigen Steuerzahlers.

Allein diese Entwicklungen sind starke Argumente für eine rasche Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Hinzu kommt eine soziale Dimension. Gemäss einer Studie der Universität Basel («The Swiss Corona Stress Study») ist die Zahl von Depressionen in den letzten Monaten massiv gestiegen. Gaben im April des vergangenen Jahres noch 9% der Befragten an, unter depressiven Symptomen zu leiden, waren es in der neuesten Umfrage von November 18% – ein Alarmzeichen.

Hunderttausende von Menschen sind – völlig unverschuldet – von einem bundesrätlichen Arbeitsverbot betroffen. Als wäre dies für sich allein genommen nicht schon schlimm genug, wird einem grossen Teil der Betroffenen zusätzlich eine Einkommenseinbusse zugemutet – wieder auf Geheiss des Staats. Da ist es mehr als verständlich, wenn der SGV festhält: «Lasst uns arbeiten.»

Wird das Arbeitsverbot weiter verlängert – was den Absichten von Innenminister Alain Berset zu entsprechen scheint –, werden sehr viele der heute noch in Kurzarbeit vorübergehend zur Untätigkeit verdammten Menschen wegen Konkursen zu Langzeitarbeitslosen ohne jede Perspektive. Da entsteht ein potenziell gefährlicher Nährboden für soziale Spannungen. Es ist fast nicht zu glauben, dass dies die staatlichen Krisenmanager im Bundesrat und im Bundesamt für Gesundheit sowie ihre Berater aus der Scientific Taskforce offenbar kaum kümmert. Diese Vernachlässigung könnte sich bitter rächen.