Das globale Handelssystem könnte zusammenbrechen

Zehn Jahre nach dem Konkurs von Lehman Brothers wissen wir, dass multilaterales Handeln entscheidend dabei war, zu verhindern, dass sich die sogenannte grosse Rezession zu etwas noch Schlimmerem entwickelte als ohnehin schon. Damals war es das globale Finanzsystem, das wankte. Heute ist es das globale Handelssystem, das in Gefahr ist.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Professorin für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Universität Stanford.

Der Multilateralismus hat der Welt in den vergangenen siebzig Jahren gute Dienste geleistet. Man muss es den USA sehr zugutehalten, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg Vergeltung und Reparationen vermieden und stattdessen den Weg zur Gründung der drei wichtigen Wirtschaftsinstitutionen wiesen, die die Grundlage der noch heute bestehenden internationalen Wirtschaftsordnung bilden: des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation (WTO, ehemals das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, Gatt).

Jede dieser Institutionen hat einen wesentlichen Beitrag zum weltweiten Wirtschaftswachstum geleistet, keine jedoch stärker als die WTO. Dank der Ausweitung des offenen multilateralen Handelssystems im Rahmen von Gatt/WTO ist der Handel seit dem Zweiten Weltkrieg 1,5-mal schneller gewachsen als das globale BIP.

Drohungen gegen die WTO

Obwohl der Multilateralismus heute nicht weniger wichtig ist, als er es während der Nachkriegszeit war, nehmen die Drohungen gegen die WTO zu. An erster Stelle stehen dabei die fortlaufenden Angriffe der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die versucht, sowohl die rechtlichen wie die geistigen Grundlagen der Institution zu unterhöhlen.

Zu Beginn der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt fürchteten viele, dass Länder neue Handelsbarrieren errichten würden. Denn genau dies geschah in den Dreissigerjahren und während anderer Nachkriegsrezessionen. Doch Handelsbeschränkungen wurden weitgehend vermieden, weil WTO und G-20 eingriffen, um die multilaterale Zusammenarbeit zu unterstützen. Das weltweite Handelsvolumen schrumpfte nicht annähernd so stark, wie es hätte schrumpfen können, und erholte sich bis 2011 auf sein Niveau vor der Krise.

Die 164 Volkswirtschaften, die Mitglied der WTO sind, haben sich zur Unterstützung eines offenen, multilateralen Systems bekannt und zu gemeinsamen Regeln und Verfahren, die dazu beitragen sollen, dass das System weiter wächst. Diese Regeln tun für den internationalen Handel, was die nationalen Handelsgesetzbücher für Verträge und Transaktionen zwischen Parteien innerhalb eines Landes tun.

Durchschnittszoll von 40 auf 4%

Gemäss den WTO-Regeln unterliegen internationale Handelsunternehmen denselben nationalen Vorschriften wie inländische Unternehmen, und Händler haben vor den Gerichten von Handelspartnern dieselben Rechte wie Staatsbürger. Regierungen dürfen andere WTO-Mitglieder nicht diskriminieren (was bedeutet, dass ein Vorteil, der einem Handelspartner gewährt wird, auf alle ausgeweitet werden muss). Zölle sind nur unter bestimmten Umständen zulässig, vermeintliche Regelverstösse werden an das Schlichtungsgremium der WTO verwiesen.

Die Garantie, dass Handelsunternehmen von den Regierungen der Mitgliedstaaten eine faire regulatorische und rechtliche Behandlung erfahren, ist dabei grundlegend, und der Grundsatz der Freiheit von Diskriminierung ist seit der Gründung des Handelssystems einer seiner zentralen Glaubenssätze. Dies sind die Bestimmungen, die das System zu einem wahrhaft multilateralen System machen.

Das Prinzip der Meistbegünstigung von Ländern erlaubt im Rahmen der WTO multilaterale Handelsverhandlungen zwischen gleichberechtigten Partnern. Durch diese Verhandlungen wurde der Durchschnittszoll für Fertigungswaren zwischen den hoch entwickelten Volkswirtschaften zum grossen Vorteil aller WTO-Mitglieder von über 40% Ende der Vierzigerjahre auf etwa 4% heute gesenkt.

Schlichtungsmechanismus in Gefahr

Auch der Schlichtungsmechanismus der WTO ist für den Welthandel von zentraler Bedeutung. Wenn die Behörden eines Landes der Ansicht sind, dass ein Handelspartner gemeinsam vereinbarte Regeln verletzt, können sie ihren Fall vor die WTO bringen. WTO-Schlichtungsgremien hören dann die Argumente jeder Seite an und sprechen gegebenenfalls Strafen aus. Die USA haben mehr als 90% der von ihnen eingeleiteten Schlichtungsfälle gewonnen.

Die WTO fungiert ähnlich der Antriebsfeder einer mechanischen Armbanduhr als Innenleben des globalen Handelssystems. Sie ist unsichtbar, aber absolut unverzichtbar, um den Mechanismus am Laufen zu halten.

Und doch wird sie, trotz der lebenswichtigen Bedeutung der WTO, derzeit geschwächt. Die unmittelbarste Bedrohung richtet sich gegen den Schlichtungsmechanismus. Mindestens drei Schlichter sind erforderlich, um eine Beschwerde anzuhören, doch die Trump-Regierung blockiert bisher die Ernennung aller Kandidaten, die diejenigen ersetzen sollen, deren Amtszeit abläuft. Wenn kein Quorum vorhanden ist, können Beschwerdefälle nicht mehr gehört werden, und einige Länder könnten dann beginnen, ungestraft gegen die WTO-Regeln zu verstossen.

Washington kontra WTO

Eine weitere wichtige Bedrohung des WTO-Rahmenwerks ist die Nutzung der Bestimmung zur nationalen Sicherheit durch die Trump-Regierung, um diskriminierende Zölle auf Importstahl und -aluminium zu rechtfertigen. Die USA sind ganz offensichtlich keiner echten Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit durch Verbündete wie Kanada oder Japan ausgesetzt, was bedeutet, dass ihre Zölle mit Sicherheit gegen den Geist – und vermutlich auch gegen den Buchstaben – der WTO-Regeln verstossen.

Die US-Zölle haben das weltweite Wachstum schon jetzt untergraben und die WTO geschwächt. In einer Welt grenzübergreifender Lieferketten und zunehmender Vernetzung wird die unnötige Störung des Eisen- und Aluminiumhandels zu einer geringeren Produktion nicht nur in den exportierenden Ländern, sondern auch in den USA führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Länder Vergeltungsmassnahmen einleiten werden, macht die Situation noch gefährlicher.

Die Leistungsbilanz zählt

So oder so werden diskriminierende Zölle Trumps geäussertes Ziel – eine Reduktion der bilateralen Handelsungleichgewichte der USA – fast mit Sicherheit verfehlen. Die Leistungsbilanz eines Landes ist die Differenz zwischen seinen (öffentlichen und privaten) nationalen Ersparnissen und den nationalen Investitionen. Sofern nicht die Ersparnisse wachsen oder die Investitionen sinken, lässt sich ein Leistungsbilanzdefizit nicht reduzieren.

Jedes Bemühen, den internationalen Handel – einen wichtigen Motor des weltweiten Wirtschaftswachstums seit Ende des Zweiten Weltkriegs – zu untergraben, wird unweigerlich hohe Kosten für jedermann verursachen, auch für die Mitglieder aus der Arbeiterschicht, die zu Trumps politischer Basis gehören. Die internationale Gemeinschaft ausserhalb der USA muss Trump Widerstand leisten und die Grundsätze eines offenen multilateralen Systems bekräftigen – bevor es zu spät ist.

