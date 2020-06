Das grösste Rettungspaket der Geschichte

Unvorstellbar gross ist die Summe, die Regierungen in den vergangenen Wochen und Monaten an Hilfen und Bürgschaften gesprochen haben: 12 Bio. $. Das ist eine Zwölf gefolgt von zwölf Nullen, mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung von Japan, Deutschland und Frankreich zusammen. Zudem umfasst diese Zahl nur ­fiskalische Massnahmen, die die wirtschaftlichen Folgen des Gesundheitsnotstands abfedern sollen. Die von Zentralbanken zur Verfügung gestellten ­Gelder sind nicht eingerechnet.

Die fiskalische Antwort auf die Krise fällt jedoch global sehr unterschiedlich aus. Das zeigt die Auswertung der «Finanz und Wirtschaft», gestützt auf Daten des Internationalen Währungsfonds und ergänzt um Regierungsinformationen. In den meisten Industrieländern sowie im Iran und in einigen Golfstaaten übersteigen die Stimulusmassnahmen 13% des Bruttoinland­produkts (BIP). In den Industriestaaten sind die von den Regierungen gesprochenen Mittel laut der Ratingagentur Fitch doppelt so hoch wie nach der ­Finanzkrise 2009. Während damals 3 bis 4% des BIP für Stützungsmassnahmen aufgewendet wurden, sind es jetzt im Schnitt mehr als 7%. Wobei Fitch Kreditgarantien ausklammert, die in der FuW-Analyse jedoch berücksichtigt sind. Deutschland und Japan haben gemessen an der Wirtschaftsleistung gar zehnmal mehr Geld gesprochen als vor zwölf Jahren. Und die Summen könnten noch weiter zunehmen. So debattieren verschiedene Länder bereits über eine Ausweitung der Unterstützung.