Das Gute der Bitcoin-Blase

Ist Bitcoin böse? So könnte man den Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz verstehen. Der beklagte sich in einem Fernsehinterview: «Bitcoin ist nur wegen eines Mangels an Aufsicht erfolgreich.» Die Digitalwährung «gehört verboten», sie habe keinen gesellschaftlichen Nutzen.

Was stimmt: Der Hype um Bitcoin ist für Anleger gefährlich. Das Verlustrisiko ist gross. Aufsichtsbehörden – wie zuletzt die deutsche BaFin – liegen richtig, wenn sie warnen. Doch die Aussage, Bitcoin habe keinen öffentlichen Nutzen, ist falsch.

Innovationsschub

Der Grund dafür ist der enorme Innovationsschub, den der Bitcoin-Boom ausgelöst hat. Die Lage erinnert an die Technologieblase, die sich in den Neunzigerjahren aufgebläht hatte. Denn wie damals reiten auf einer Welle der Begeisterung ernsthafte Investoren und Softwareentwickler, daneben aber auch Träumer und Schaumschläger.

Wie damals werden auch jetzt die wenigsten Projekte überleben. In den Neunzigerjahren gab es das Absurde: Der Tierfutterversand Pets.com sammelte 1998 rund 300 Mio. $ und ging zwei Jahre später pleite. Aber es gab auch das Geniale: Amazon (AMZN 1161.2 -1.32%), eBay und Google (GOOGL 1023.07 -1.26%) wurden gegründet.

Die Gier auf schnellen Gewinn

Statt über die Börse oder via Private Equity (PEHN 77.05 0.06%) werden neue Projekte nun über die Ausgabe neuer Digitalwährungen – Initial Coin Offerings – finanziert. Neue Projekte können oft mehrere hundert Millionen Dollar sammeln. Wie einst wägen Anleger nicht immer rational ab, sondern oft steckt dahinter Gier nach schnellem Gewinn.

Das Platzen der Blase wird wohl Schmerzen bereiten, denn Bitcoin wird zur Spekulation, nicht wegen seiner Funktion gekauft. Doch der Hype ist Geburtshelfer für kreative Ideen, die sonst nie das Licht der Welt erblickt hätten.