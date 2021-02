Jeff Bezos tritt als Amazon-CEO zurück

(Reuters) Amazon-Chef und -Gründer Jeff Bezos zieht sich überraschend von der Firmenspitze zurück. «Derzeit ist Amazon (AMZN 3'380.00 +1.11%) so erfinderisch wie nie zuvor, weswegen dies die optimale Zeit für den Wechsel ist», begründete der 57-Jährige am Dienstag seinen Entschluss. In der Coronakrise machte der weltgrösste Onlinehändler erstmals mehr als 100 Mrd. $ Umsatz in drei Monaten.

In einem Schreiben an Mitarbeiter erklärte Bezos, der das Unternehmen aus Seattle vor 27 Jahren gründete und von einem Buchhändler zum dominanten Online-Primus mit weit mehr als 800’000 Mitarbeitern machte, durch den Schritt mehr «Zeit und Energie» für seine anderen Projekte zu haben. Bei Amazon übernimmt im dritten Quartal der bisherige Chef der Cloudsparte AWS, Andy Jassy, das Ruder.

Bezos, der den Titel als reichster Mann der Welt erst kürzlich an Tesla-Gründer Elon Musk abtreten musste, wird Amazon trotzdem nicht den Rücken kehren, sondern als Präsident weiterhin in das Geschäft involviert bleiben. «Ich hatte nie mehr Energie, es geht hier nicht um den Ruhestand.» Künftig werde er sich auf seine Stiftungen, den SpaceX-Konkurrenten Blue Origin, die Tageszeitung «Washington Post» sowie seine anderen Leidenschaften konzentrieren.

Nachfolger Jassy kann bisher an den Bekanntheitsgrad von Bezos nicht heranreichen, allerdings verantwortet er mit AWS den weltgrössten Cloudanbieter, der für den US-Konzern immer wichtiger wird. Amazon profitiert davon, dass immer mehr Unternehmen darauf verzichten, eigene, teure Rechenzentren zu betreiben. Stattdessen nehmen sie lieber die Dienste von Cloud-Plattformen in Anspruch, die ihnen auf externen Servern Speicherplatz sowie Anwendungen zur Verfügung stellen. Jassy arbeitet bereits seit 1997 für Amazon und soll AWS aufgebaut haben.

Im vierten Quartal – für Händler wegen des Weihnachtsgeschäfts das wichtigste Vierteljahr des Jahres – stieg der Umsatz von Amazon um 44% auf 125,6 Mrd. $. Es war ein Rekord für das Unternehmen, dem die Kunden angesichts geschlossener Läden rund um den Globus glänzende Geschäfte bescheren und immer mehr Waren online erwerben sowie auf weitere Amazon-Dienste wie Prime mit seinem Streaming-Angebot zurückgreifen. Der Gewinn kletterte auf 7,2 Mrd. von 3,3 Mrd. im Vorjahreszeitraum.