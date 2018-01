«Das heutige Autogeschäft wird kaputtgehen»

Noch ist vieles Zukunftsmusik. Für Branchenveteran Bob Lutz steht jedoch fest, dass die Autoindustrie auf einen historischen Umbruch zusteuert. Er glaubt, dass künftig autonome Fahrzeugmodule das Strassenbild prägen und menschlich gelenkte Autos bloss noch als Hobby im Privatbereich benutzt werden. Gemäss dem 84-jährigen Schweizeramerikaner, der im Lauf seiner Karriere für General Motors, Ford und Chrysler in leitender Funktion tätig war, wird diese Evolution in den urbanen Zentren beginnen und dort in zwanzig Jahren weitgehend abgeschlossen sein. Damit kommen auf die Autobranche enorme Herausforderungen zu, wie Lutz im schriftlich geführten Interview mit «Finanz und Wirtschaft» festhält.

