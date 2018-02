Das Internet ist nicht mehr für alle gleich

Am wichtigsten Anlass der Mobilfunkbranche, am Mobile World Congress in Barcelona, wird der Auftritt eines US-Behördenvertreters besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Ajit Pai, der Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC), wird am Montag seine Zukunftsvision für die Telecomindustrie zum Besten geben. Der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Republikaner ist eine kontroverse Figur. Seit seinem Amtsantritt Anfang 2017 bemüht sich der ehemalige Chefjurist des Telecomkonzerns Verizon, die 2015 unter Barack Obama eingeführten Regeln zur Netzneutralität in den USA rückgängig zu machen.

Netzneutralität ist ein für die digitale Wirtschaft wichtiges, wenn auch stark ideologisch aufgeladenes Thema. Für die einen bedeutet die vorgeschlagene Aushebelung des Neutralitätsprinzips (alle Daten und Nutzer werden von den Netzbetreibern gleich behandelt) nichts anderes als das Ende des World Wide Web in seiner heutigen Form. Für andere wie Pai und die FCC garantiert die Ungleichbehandlung Investitionen in die Netzinfrastruktur und befeuert den Wettbewerb zwischen den Netzanbietern, was den Konsumenten zugutekommen soll.