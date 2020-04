Das ist beim Portfolioaufbau zu beachten

Das Thema «Aktien kaufen» inter­essiert. Seit Mitte Februar wurde der Suchbegriff um ein Vielfaches öfter bei Google eingegeben als davor, das geht aus den Statistiken des Internetsuchdienstes hervor. In dieselbe Richtung weist die Zahl der Kontoeröffnungsanträge bei der Onlinebank Swissquote: Sie haben sich verfünffacht. Der Robo Advisor True Wealth hat im März doppelt so viele Neukunden gewonnen wie im Vormonat. Die Beispiele zeigen: Gerade Kleinanleger versuchen ihr Glück an der Börse.

Grund für das Interesse sind die Verwerfungen an den Aktienmärkten infolge der Coronapandemie. Die erhöhte Unsicherheit spiegelt sich im Anstieg der Volatilität, die die Schwankungsbreite misst. Anleger, die sich auf dem Höchst im Februar einen Einstieg in die Märkte überlegt haben, können nun von niedrigeren Kursen profitieren. FuW zeigt, was sie beim Portfolioaufbau sonst noch berücksichtigen müssen.