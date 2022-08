Das ist Uli Körners Kernteam bei Credit Suisse

Zuerst die Köpfe, dann die Strategie. Knapp einen Monat nach seiner Ernennung zum CEO und lange vor den im 4. Quartal angekündigten strategischen Entscheiden bestimmt Ulrich Körner neue Mitglieder der Geschäftsleitung und setzt damit seine persönliche Duftmarke. Körners Kernteam besteht fast ausschliesslich aus erfahrenen Managern von ausserhalb der CS.

Den neu geschaffenen Titel des Chief Operating Officer (COO) erhält Francesca McDonagh. Die 47-jährige Britin wird damit Körners rechte Hand. Sie war die vergangenen fünf Jahre CEO bei der Bank of Ireland, einer Retailbank. Zuvor hatte sie verschiedene Führungspositionen bei HSBC inne, darunter Regional Head of Retail Banking and Wealth Management UK and Europe. McDonaghs Wechsel zu CS war schon im April verkündet worden. Damals war sie als Leiterin der Region Europe, Middle East and Africa (Emea) vorgesehen. Diese Funktion wird nun definitiv von Francesco De Ferrari, dem Leiter der globalen Vermögensverwaltung, wahrgenommen und McDonagh rückt näher zum Chef.

Frau fürs Grobe?

McDonagh wird ihre Arbeit bei Credit Suisse am 19. September aufnehmen. Der COO-Posten scheint bestens zu ihr zu passen, denn sie scheut offenbar nicht, sich die Hände schmutzig zu machen. Credit Suisse stehen infolge der geplanten strategischen Neuausrichtung auf die Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft schmerzhafte Einschnitte bevor, nicht nur in der Investmentbank.