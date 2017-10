«Das Konglomerat Credit Suisse hat ausgedient»

Herr Bohli, wollen Sie die Investmentbank abspalten oder die «alte SKA» befreien?

Ich will eine Win-Win-Situation kreieren: Das Konglomerat Credit Suisse mit Vermögensverwaltung und Investment Banking macht heute keinen Sinn mehr – geschäftlich und kulturell. Die Schweiz ist der perfekte Standort für die Vermögensverwaltung. Investmentbanken funktionieren gut an der Wallstreet. Eine Partnerschaft und eine eigenständige Kotierung der CS-Investmentbank in New York sehe ich deshalb als beste Lösung.

Welche Rolle spielt in Ihrem Plan Gaël de Boissard, der früher das CS-Zinsgeschäft führte und kürzlich unter CEO Tidjane Thiam ausgeschieden ist?

Gaël de Boissard kennt das Investment Banking der Credit Suisse bestens und ist bereit, zu meinem Plan beizutragen. Eine losgelöste Investmentbank wird eine neue Führung brauchen. Hier sind viele Optionen denkbar.